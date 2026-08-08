Ansu Fati, preparado: "No sufre ninguna lesión grave ni nada que deba preocupar"

Había cierto runrún estos últimos días entorno a la figura de Ansu Fati. El delantero español, ahora en las filas del AS Monaco, aún no había participado con el equipo de Filipe Luis durante esta pretemporada y desde Francia se alimentaron las dudas sobre su estado físico y se llegó a afirmar que había sufrido molestias musculares que le impedían estar con sus compañeros.

Este sábado, Bori Fati, padre de Ansu, habló con el medio 'Erem News' para desmentir una nueva lesión del futbolista y afirmó que "Ansu no sufre ninguna lesión grave ni nada que deba preocupar".

"Actualmente simplemente está poniéndose a punto después de regresar de las vacaciones, entrena durante todo el día y viajará mañana con el equipo a Inglaterra. Es posible que dispute algunos minutos en los próximos partidos amistosos", añadía.

Ansu, ya propiedad del equipo monegasco después de que se ejecutara la opción de compra por unos 11 millones de euros al FC Barcelona, no había participado en ningún compromiso preparatorio del equipo este verano. Ni ante AS Saint Priest, Sporting de Lisboa, Cercle Brugge o Getafe. Según su padre, podría tener minutos ante el Liverpool este domingo o el Coventy City el próximo viernes.

"Ansu estará completamente preparado para el primer partido de la Ligue 1 y también para el partido de la Conference League", dice Bori.

La temporada pasada, Ansu dejó buenas sensaciones en la Ligue 1 y anotó 11 goles en todas las competiciones, ayudando al equipo a clasificarse de nuevo para competiciones europeas.

Por ahora, no está confirmado que Ansu pueda jugar otros amistosos, pero parece que podría estar 100% disponible para Luis el jueves 20 cuando el club juega la eliminatoria de Conference League, o en el debut de la Ligue 1 ante el Le Havre en el Stade Océane el 23 de agosto.

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"Está mejorando y nuestro objetivo es que esté listo para el partido contra el Le Havre", afirmó su entrenador a principios de semana.