Ansu Fati tiene un plan

El debut de Ansu Fati con el Mónaco deberá esperar. Tercer encuentro de la Ligue 1 francesa que el exazulgrana verá desde la grada. Adi Hütter, entrenador del Mónaco, no incluyó al español en la lista de convocados del encuentro que disputarán los del Principado este domingo (17.15 horas) frente al Estrasburgo. El preparador austríaco prefiere no forzar al canterano culé, al que considera todavía falto de tono físico para rendir al nivel que exige a sus futbolistas.

El Mónaco diseñó un plan de puesta a punto para Ansu Fati, pautado con el propio jugador. El delantero llegó al Louis II después de un rosario de lesiones y una larga inactividad en el Barcelona, con el que apenas tuvo oportunidades la temporada pasada. Ansu sólo disputó 298 minutos a las órdenes de Hansi Flick durante todo el curso y la última vez que apareció en los terrenos de juego fue el pasado 3 de mayo, en la victoria culé en Valladolid (1-2).

Ansu Fati, durante su presentación como nuevo jugador del Mónaco. / AS MÓNACO

Trabajo exhaustivo

El atacante se exprimió a fondo en la pretemporada, con sesiones individualizadas, siempre tuteladas por los servicios médicos y el propio Adi Hütter. No olvidemos que el austríaco fue el gran valedor de su fichaje y el que acabó convenciendo a Ansu de su llegada a Montecarlo. "Quiero que vuelva cuanto antes, pero como dijimos al principio de la temporada, tenemos que tener cuidado con Ansu", dijo el técnico hace unos días sobre su pupilo.

Ansu Fati ha entrado poco a poco en los entrenamientos colectivos, donde se ha visto una evolución notable de su estado físico. Todavía no es suficiente. Si por algo se caracteriza el Mónaco es por su juego electrizante, de rápidas transiciones e imprimir una presión alta a sus rivales. El exazulgrana no está aún para esas exigencias, por mucho que la afición monegasca reclame su presencia en el campo.

Un parón de margen

El parón por los compromisos internacionales juega en favor del canterano azulgrana, que tendrá dos semanas extras para afinar su puesta a punto. Las ligas europeas se detendrán, pero no Ansu Fati que tiene como objetivo estrenar convocatoria frente al Auxerre, en un duelo que se disputará el 14 de septiembre en el Abbé-Deschamps.

El Mónaco tiene paciencia y no arriesgará todo el trabajo hecho estas semanas. Según informa 'AS' de fuentes de la entidad del Principado, nadie duda y están encantados con la incorporación de Ansu Fati, pero no caerán en la precipitación por las demandas externas. El retorno de Ansu está cada vez más cerca.