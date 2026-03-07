Ansu Fati, sin minutos: ¿qué más debe hacer para ser titular?

Lo del Mónaco en Francia empieza a ser una cosa muy seria. El conjunto de Sébastien Pocognoli es uno de los mejores equipos de la Ligue 1 en la actualidad. Prueba de ello fue el 1-3 que le endosó este viernes al PSG en un encuentro que fue tomado como una especie de revancha por su eliminación en la Champions a manos de los de Luis Enrique.

Todas las miradas apuntaban ayer al posible reencuentro entre dos exazulgranas, Ousmane Dembélé y Ansu Fati, que brillaron juntos en el FC Barcelona pero que, por distintos motivos, tuvieron que abandonar la capital catalana en busca de nuevos proyectos.

Fueron tantas las expectativas puestas en ambos futbolistas (compartieron vestuario durante tres temporadas) que el destino quiso que ninguno de ellos fuera protagonista en el Parque de los Príncipes.

Dembélé volvió a vestirse de corto tres semanas después de lesionarse, precisamente en el partido de ida del play-off de la Champions frente al Mónaco. El actual Balón de Oro disputó la última media hora, pero pasó totalmente desapercibido mientras su equipo buscaba una remontada que finalmente no llegó.

Sin minutos

Sin embargo, peor le fue la jornada a Ansu Fati, que ya no sabe qué más hacer para lograr esa regularidad que tampoco está encontrando en el Mónaco. Ansu es el máximo goleador del cuadro monegasco. Con ocho dianas en la Ligue 1, supera las siete de Balogun y las cinco de Akliouche, pero el técnico Sébastien Pocognoli no termina de fiarse de su estado físico y no confía del todo en el hispano-guineano.

Frente al PSG, un gran escaparate para que el futbolista cedido por el Barça pudiese lucirse y demostrar que puede ser importante en partidos de altos vuelos, Ansu se quedó sin minutos. El delantero arrancó -y terminó- el partido desde el banquillo, puesto que su irregularidad por culpa de las lesiones (la última, molestias en el gemelo) no le ha permitido todavía ganarse la titularidad de forma indiscutible. Aunque eso no parece afectarle, pues los datos demuestran que es el mejor revulsivo del fútbol francés, con cinco goles partiendo desde el banco de suplentes.

Principalmente por ese motivo, y tras disputar 73 minutos frente al Angers hace tan solo una semana, todo apuntaba a que iba a tener su oportunidad en la segunda mitad; no obstante, el desarrollo del encuentro no era el más apropiado para Fati, puesto que el Mónaco llegó a ponerse dos goles arriba.

Noticias relacionadas

Ya en los últimos minutos del encuentro, el entrenador belga decidió apostar por otros dos atacantes, el noruego Biereth y el marfileño Adingra, dejando inédito a un Ansu Fati que un par de días antes había recibido el premio al mejor gol del mes por su vaselina frente al Lens.