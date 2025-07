Ansu Fati: ni está ni se le espera

"De venganza nada, vengo a disfrutar del fútbol que hace tiempo que no tengo la oportunidad. Vengo a disfrutar a aportar lo máximo y ojalá podamos hacer grandes cosas", estas fueron las primeras palabras de Ansu Fati como nuevo jugador del Mónaco.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero dar las gracias al club por apostar por mí. Desde que me llamaron y tuvimos el primer contacto, lo tuve muy claro: quería venir, quería seguir creciendo y estoy con muchas ganas de empezar este nuevo reto y aportar al máximo al club y al equipo", señaló con el reto de reencontrarse con él mismo después de varias temporadas muy complicadas a nivel personal.

A pesar de que las negociaciones entre FC Barcelona y el club monegasco se alargaron debido a la discusión por el porcentaje del sueldo del jugador que debía asumir cada parte, el acuerdo fructificó a principios del mes de julio. El club azulgrana renovó a Ansu Fati hasta 2028 para, inmediatamente, cederlo al Mónaco por una temporada en una operación que también incluye una opción de compra de 11 millones de euros.

AS Monaco

Después de una temporada sin apenas participación en el conjunto culé, donde tan solo disputó 298 minutos repartidos en once partidos, necesitaba el internacional con España una vía de escape para intentar recuperar su mejor versión. Pero, a pesar de las ganas de volver a demostrar su nivel, por el momento Ansu Fati sigue en la sombra.

"Ansu está un poco más cerca del equipo, pero necesitamos aumentar su carga de trabajo. En las últimas semanas, en Barcelona, no ha jugado mucho. No ha podido entrenar como debería, así que estamos intentando que recupere la forma para que pueda ser competitivo. No tiene sentido traerlo de vuelta, ya que corre el riesgo de lesionarse con la fatiga que ya presenta", explicó hace una semana Adi Hütter, técnico del Mónaco.

Y es que Ansu Fati todavía no ha gozado todavía de un solo minuto con la camiseta del Mónaco en esta pretemporada. Aunque el propio futbolista afirmó en su presentación que "físicamente estoy muy bien, acabé la temporada entrenando todo, así que me encuentro bien", no ha sido de la partida contra el Círculo Brujas, el Coventry ni el Nottingham Forest, y tampoco jugará el amistoso de este sábado ante el Arminia Bielefeld, ya que se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria.

Ansu Fati, en sus primeros entrenamientos con el AS Mónaco / Xavi Espinosa | SPORT

En el Mónaco lo tienen muy claro: no van a correr ningún riesgo con Ansu, sobre todo teniendo en cuenta su importante historial de lesiones. Hay confianza e ilusión en reencontrar su mejor nivel, pero se va a ir poco a poco y la entidad monegasca no piensa forzar al jugador en ningún momento. Todavía no se ha podido estrenar con el equipo de la Ligue 1, y el tiempo para que pueda volver a vestirse de corto es toda una incógnita.