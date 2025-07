Ansu Fati, ni para el inicio de liga

¿Cuándo volverá a jugar Ansu Fati? Esa es la gran pregunta que se hacen los aficionados del AS Mónaco. El internacional con España llegó este verano como uno de los refuerzos más ilusionantes de la entidad monegasca, sin embargo, su presencia sobre el terreno de juego se sigue resistiendo en una cuenta atrás que se está haciendo demasiado larga.

Ansu Fati estuvo relegado totalmente al banquillo la temporada pasada, en la que apenas disputó 298 minutos repartidos en once partidos. El atacante español no contaba para Hansi Flick y el FC Barcelona le abrió las puertas este verano. Aunque tenía diferentes ofertas, se decantó por la opción del AS Mónaco, un club de primer nivel en Francia y que, además, jugará la Champions League.

Hans-Dieter Flick, saluda a Ansu Fati al ser sustituido ante el Mallorca. / Agencias

El acuerdo entre ambos clubes por la cesión de Ansu Fati se alargó por la alta ficha del futbolista, pero finalmente llegaron a un acuerdo para su préstamo por un curso con una opción de compra de 11 millones de euros. Esta salida permitió al FC Barcelona aligerar la masa salarial y darle una nueva oportunidad al jugador para reencontrarse con él mismo.

Pero no acaba de arrancar en el AS Mónaco. A su llegada, el club monegasco preparó un plan específico para que Ansu Fati recupere su mejor condición física después de un año sin apenas minutos de calidad sobre el campo. Y, aunque las primeras sensaciones eran positivas, al exazulgrana le está costando más de lo esperado volver a un estado óptimo.

Lo cierto es que Ansu todavía no ha disputado ni un solo minuto con la camiseta del AS Mónaco. El delantero de 22 años se perdió los partidos amistosos contra el Círculo Brujas, el Coventry, el Nottingham Forest ni el Arminia Bielefeld, y tampoco ha participado en ninguno de los dos compromisos consecutivos contra el Torino.

"Tenemos que tener cuidado con Ansu"

De hecho, tras el encuentro disputado este mismo jueves contra el equipo italiano, Adi Hütter, técnico del AS Mónaco, apuntó que Ansu Fati necesita más tiempo antes de volver a los terrenos de juego y poder jugar partidos en un buen nivel competitivo: "Quiero que vuelva cuanto antes, pero como dijimos al principio de la temporada, tenemos que tener cuidado con Ansu".

Ansu Fati, en sus primeros entrenamientos con el AS Mónaco / Xavi Espinosa | SPORT

"Al igual que con Paul (Pogba), tenemos que ponerlos a tono. No tiene sentido que vuelvan al campo cuanto antes solo para que se lesionen o tengan problemas. Estamos haciendo todo lo posible por estos dos jugadores. Estoy contento con la plantilla actual y ya veremos cuándo vuelven Ansu y Paul", agregó el entrenador austríaco.

Asimismo, al ser preguntado por la posibilidad de ver a Ansu Fati en la primera jornada de Ligue 1, que se disputa el próximo 16 de agosto, Hütter se mostró bastante pesimista. "Puede ser complicado. Creo que dentro de diez o quince días estará más presente en los entrenamientos. Por ahora, está evaluando su tratamiento. Poco a poco, esperamos poder acercarlo al equipo. Conoce el fútbol y es un jugador de alto nivel. Tenemos que ponerlo en forma para que pueda jugar bien al fútbol respetando nuestros principios", concluyó.

En el club monegasco confían en recuperar la mejor versión del internacional con España, pero no piensan precipitar su regreso a los terrenos de juego, ya que una recaída de su lesión podría ser mortal de necesidad.