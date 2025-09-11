Ansu Fati, fichaje de Champions

El fichaje es Ansu Fati. Ahora más que nunca la manida frase cobra sentido con el canterano culé, que vislumbra su estreno con el Mónaco dos meses y medio después de que se hiciera oficial su cesión al club del Principado. No será este fin de semana, cuando los monegascos visiten al Auxerre en la cuarta jornada liguera en Francia. Pero ya queda menos...

El hispanoguineano está a punto para el debut, aunque su entrenador Adri Hütter prefiere optar por la cautela. Eso sí, el austríaco confirmó la fecha de regreso del futbolista en rueda de prensa y dejó un titular que ha desatado la ilusión en el Louis II: Ansu podría entrar en la convocatoria para el primer compromiso de Champions League. "Creo que es demasiado pronto para verle frente al Auxerre, pero para el Brujas, en la que será la primera jornada de la Champions League, podría estar en la convocatoria. Creo que lo veremos en el campo contra el Metz", dijo el preparador del Mónaco ante los medios.

El equipo del Principado debutará en la máxima competición continental el próximo jueves 18 en el Jan Breydel de Brujas, en un duelo que se disputará a las 18.45 horas. Y el próximo encuentro de Ligue 1 será frente al Metz el domingo 21.

Diferencial

Adi Hütter ha sido uno de los valedores, sino el principal, de la llegada de Ansu Fati a Mónaco. El técnico está convencido de recuperar la versión letal de Ansu, esa que maravilló al mundo del fútbol y que se truncó en aquel fatídico partido contra el Real Betis durante la pandemia. El austríaco está encantado con el futbolista y, a juzgar por sus palabras, lo que está viendo del canterano azulgrana en las sesiones preparatorias le hace ser optimista. "En los entrenamientos estamos viendo el impacto que tendrá Ansu en el equipo", soltó Hütter.

Ansu Fati, listo para volver / AS Mónaco

El Mónaco diseñó un plan especial de entrenamientos para Ansu Fati, que llegó al equipo con una prolongada inactividad y tras sufrir un rosario de lesiones. El internacional español apenas gozó de minutos la pasada temporada (298 en total) en el Barcelona de Hansi Flick, y su última aparición sobre el césped se remonta 3 de mayo en la victoria culé en Valladolid (1-2).

Paciencia con Pogba

Hütter dio la de cal y la de arena. Paul Pogba, el otro fichaje de campanillas del Mónaco este verano, todavía no está para jugar y el entrenador confirmó que le espera para el siguiente parón internacional, previsto entre el 6 y el 14 de octubre. "Pogba va por buen camino. Le está costando un poco más que a Ansu, pero lo está haciendo bien. No diría que me sorprende, pero sí me impresiona lo que está haciendo cada día para volver. Es un jugador muy profesional. Espero volver a verlo después del próximo parón internacional", apuntó el técnico de los monegascos, que espera con deseo la aportación de sus dos estrellas internacionales.