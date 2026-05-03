Ansu Fati y Dembélé: mismos números, diferente trato

El cambio de año le ha sentado de maravilla a Ansu Fati. El delantero hispano-guineano sigue aprovechando cada oportunidad, por incomprensiblemente mínima que sea, de su entrenador para seguir marcando la diferencia y catapultar al Mónaco a posiciones europeas.

El futbolista cedido por el Barça parece haber encontrado su sitio en el Principado. Este sábado, Ansu fue decisivo para que el Mónaco sumase tres puntos de oro en el feudo del Metz, con un gol en el tiempo de añadido tras entrar en la segunda mitad después de una nueva suplencia.

Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el horizonte y con un futuro por el momento incierto en cuanto a su próximo destino, Ansu Fati sigue a lo suyo. Sigue marcando goles para alcanzar ya el doble dígito en el apartado anotador, igualando a futbolistas de la talla de Ousmane Dembélé.

Un Ansu de 'diez'

Porque el de este sábado fue el gol número de 10 de Ansu Fati en la Ligue 1, una cifra totalmente espectacular teniendo en cuenta su rol habitual como jugador suplente durante gran parte de la temporada, aunque sus números piden a gritos más oportunidades de inicio que, por el momento, el técnico belga Sébastien Pocognoli no considera oportunas.

Ansu Fati, durante el documental del AS Mónaco / AS Mónaco

Prueba de su explosión es el ratio de goles anotados por minuto, estadística en la que iguala ni más ni menos que al actual Balón de Oro. Porque con prácticamente la misma cantidad de tiempo sobre el terreno de juego (media hora más para el español), Ansu Fati se equipara a Ousmane Dembélé y ya es el sexto máximo goleador de la competición francesa.

Ansu Fati ha disputado en lo que llevamos de temporada 965 minutos repartidos en 23 partidos, ausentándose en más del doble (1.916 minutos). Aun así, siendo titular en solo 9 encuentros en lo que llevamos de curso, ha logrado auparse en la tabla de máximos anotadores, situándose con diez solo por detrás de Lepaul (Rennes, 18 goles), Panichelli (Estrasburgo, 16), Greenwood (Marsella, 15), Balogun (Mónaco, 13) y Edouard (Lens, 12).

Ansu Fati - Dembélé en Ligue 1 Partidos jugados: 23 - 19

23 - 19 Partidos como titular: 9 - 9

9 - 9 Minutos jugados: 965 - 930

965 - 930 Minutos sin jugar: 1.915 -1950

1.915 -1950 Goles: 10 - 10

El 'Mosquito', por su parte, tan solo ha disputado 19 partidos de Ligue 1 esta temporada, arrastrando continuamente molestias físicas (una en el muslo y dos en el gemelo) que obligan a Luis Enrique a reservarle para las citas importantes, cuidando al vigente Balón de Oro y principal culpable de la Champions cosechada por el PSG el año pasado.

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Dembélé, en 930 minutos sobre el verde en la competición doméstica (se ha perdido 1.940 minutos), suma también 10 goles, siendo el máximo anotador del cuadro parisino junto a Barcola y por delante de Kvaratskhelia, Doué y Gonçalo Ramos, que han disputado un mayor número de partidos.