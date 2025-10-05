Ansu Fati deja a Francia sin palabras

Lo de 'ave fénix' se le queda corto. Será verdad que la Riviera Francesa tiene un encanto particular. Algo tiene Mónaco para causar semejante impacto en un Ansu Fati renacido. Y que casi tres mes después de que se hiciese oficial su préstamo al club del Principado, el hispanoguineano suma la friolera cifra de seis goles en cinco compromisos con el AS Mónaco.

Como en cualquier otra película, el camino no iba a ser fácil. Él, además, arrastraba una larga inactividad y un delicado historial de lesiones. 298 minutos registró el curso pasado. De hecho, la última vez que le vimos con la elástica azulgrana fue el pasado 3 de mayo en el José Zorrilla. Por tanto, se le diseñó un plan específico... y que le ha sentado de maravilla.

Ansu Fati ha recuperado la sonrisa en Mónaco / AS MONACO

Adi Hütter estaba convencidísimo de que Ansu iba a recuperar su mejor versión. Cauto como el que más, pero incapaz de esconder su entusiasmo con el atacante culé: "En los entrenamientos estamos viendo el impacto que tendrá Ansu en el equipo", aseguraba. Y, razón, no le falta. Bastaba con ser pacientes. Y llegó su ansiado debut. Saltó al césped del Jan Breydel ante el Brujas a falta de algo menos de media hora para el final.

Idilio intacto

Y recordó que, pese a esa maldita lesión sufrida ante el Real Betis durante la pandemia, su especial conexión con el gol seguía intacta. El AS Mónaco encajó un abultado 4-1 en Bélgica... pero el '31' estrenó su cuenta goleadora con el cuadro monegasco. Inicio inmejorable. Y que no quedó ahí. Tres días más tarde, en la visita del recién ascendido Metz, Ansu no solo volvió a mojar, sino que se apuntó un doblete. Salió del banquillo tras el paso por vestuarios y le bastaron 38 segundos para festejar su primera diana en la Ligue 1. En el 83' firmó, de cabeza, su segundo tanto de la noche.

Ansu Fati celebra uno de sus tantos frente al Metz / sport

Su idilio con el gol prosiguió. El pasado fin de semana, los del Principado perdieron ante el Lorient, pero el atacante culé, fiel a su cita con el gol, anotó el 3-1. Cuarto gol de un chico que había recuperado la sonrisa - a ver quién se la borra ahora - y sumaba los mismos tantos en apenas tres partidos que en los 30 que disputó en su préstamo al Brighton en la 23/24.

Pichichi

Para que luego digan que la confianza no hace al futbolista. Esta tarde, en el Louis II, el Niza se puso 0-2 arriba ante un Mónaco que rascó un vital empate gracias a Ansu Fati. Titular en la mediapunta, transformó dos penas máximas para poner el 2-2 definitivo en el marcador. Seis tantos en cinco partidos.

Cinco en la Ligue 1 para liderar - junto a un Joaquín Panichelli que está brillando en el Estrasburgo - la tabla de máximos goleadores de la competición. Y que no quede en el olvido que fue escogido 'MVP' del mes de septiembre.