Ansu Fati, debut estelar y gol con el Mónaco

Y finalmente llegó. Después de casi tres meses desde que oficializase su cesión al Mónaco, Ansu Fati disfrutó de los primeros minutos con su nuevo equipo este jueves. En Champions League, en un partido para olvidar de los monegascos contra el Brujas, el canterano azulgrana puso fin a su calvario particular con media hora sobre el terreno de juego que sirvió para recordar al mundo fútbol el talento que atesora el delantero si las lesiones lo respetan.

Ya adelantaba este miércoles su entrenador Adi Hütter que iban a tener cautela con su jugador tras su regreso de lesión: "No está para ser titular", confesó el técnico monegasco. "Ha hecho un excelente trabajo de rehabilitación, lo veo mejorando cada día en los entrenamientos. Así que es demasiado pronto para hablar de titularidad, pero ocurrirá en las próximas semanas", puntualizó el técnico.

Dicho y hecho. A pesar de no formar parte del once inicial en Brujas, Ansu Fati tuvo su primera oportunidad llegada la hora de juego; el canterano azulgrana entró por Folarin Balogun a falta de treinta minutos con un resultado adverso de 3-0 que invitaba poco al optimismo. A pesar de ello, el delantero no se escondió; participativo con balón, Ansu se mostró en un buen tono físico presionando en todo momento a la defensa rival. Es cierto que al extremo todavía le falta rodaje, aunque no parece que su estado físico actual sea un impedimento para que pueda acumular minutos de cara al futuro.

Champions

Un debut estelar

Poco a poco, Ansu fue ganando protagonismo en el terreno de juego. El Brujas anotó el cuarto para sacar los colores de los monegascos, aunque no para el canterano azulgrana que todavía no había dicho su última palabra en el partido. En el tiempo de descuento, Mimamino cedió el balón para el extremo que preparó su pierna izquierda para sacar un latigazo directo a las redes de la portería rival. El balón terminó siendo ligeramente desviado, haciendo inservible el esfuerzo de Jackers que fue la primera víctima en el gol del debutante Ansu con el Mónaco.

El ESTRENO de Ansu Fati en la derrota del Mónaco.



🚀 Zurdazo y para adentro.#UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/eRnWAiqSSv pic.twitter.com/YhNKtFXuup — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 18, 2025

El azulgrana no pudo hacer más para evitar la derrota por goleada de su equipo en Brujas, pero sí pudo maquillar el marcador en los pocos minutos que estuvo en el terreno de juego. Después de largos meses de espera para poder verlo en un terreno de juego, Ansu respondió a las mil maravillas recuperando su don para el gol que tantas alegrías dio al FC Barcelona en sus inicios con el primer equipo. El delantero está de vuelta con un regreso estelar que es la única nota positiva del desastroso partido del Mónaco en Brujas.