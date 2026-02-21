Ansu Fati se carga al líder con un golazo de vaselina

Ansu Fati revoluciona el fútbol francés. El futbolista cedido por el FC Barcelona puso la Ligue 1 patas arriba este sábado con un auténtico golazo. Celebrado por el Mónaco, celebrado por el PSG y celebrado por el propio futbolista, que vuelve a redimirse tras su enésima lesión para frustrar al todavía líder de Francia.

No era fácil la papeleta para el Mónaco, que visitaba el feudo de un imparable Lens que se había atrevido a toserle al todopoderoso PSG en la cima de la clasificación. Como era de esperar, los locales se adelantaron muy pronto en el marcador y llegaron a colocarse 2-0 arriba.

Lo que nadie se esperaba era la remontada monegasca, culminada por un Ansu Fati que volvió a reivindicarse tras una nueva suplencia y después de perderse por molestias la ida del play-off de la Champions League precisamente frente al PSG, club que celebró este sábado su idilio con el gol.

Corría el minuto 71 con el empate a dos en el marcador cuando el delantero cedido por el FC Barcelona recogía un rechace en la línea divisoria y emprendía su aventura en el mano a mano. Dos toques le bastaron para plantarse sin oposición en la frontal del área, con hasta cinco defensores persiguiéndole.

Vaselina decisiva

No se puso para nada nervioso Ansu Fati, que ante la salida del guardameta Robin Risser definió como si de un delantero perfectamente experimentado se tratase: con una genial picadita que llegó a rozar el portero pero que terminó colándose en la portería para darle los tres puntos al Mónaco.

El que fuera internacional con España había entrado al terreno de juego en el 69' para tratar de revolucionar el encuentro. Y vaya si lo logró. En tan solo tres minutos vio como su compañero Zakaria igualaba el encuentro y decidió darle la puntilla al Lens para colocar al Mónaco en posiciones europeas tras cosechar su tercera victoria en las últimas cuatro jornadas.

Pero el gol de Ansu Fati no solo fue celebrado en el Principado, sino también en la capital francesa. Con la derrota del Lens a manos del hispanoguineano, el PSG tiene la oportunidad esta noche de recuperar el liderato de la Ligue 1 en caso de superar al colista Metz en el Parque de los Príncipes.

Sin regularidad

La heroicidad del futbolista de La Masia, bendecido en su día por Leo Messi, no pudo llegarle en mejor momento. Ansu Fati sigue buscando esa regularidad que le permita disputar más de dos o tres partidos consecutivos y volver a ser ese futbolista decisivo que maravilló en sus primeros años en el FC Barcelona. No lo ha tenido fácil esta temporada por el mismo motivo de siempre: las lesiones.

De hecho, ya superó recientemente una lesión en el muslo que lo apartó de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes. Posteriormente sufrió dolencias en los gemelos, hasta reaparecer contra el Nantes. Disfrutó entonces de una media hora que le permitió coger ritmo, pero su ausencia ante el PSG por molestias en el cuádriceps le hacía volver a las andadas.

Veremos si su gol decisivo frente al Lens le permite de una vez por todas relanzar su carrera. Su estado físico tendrá, como siempre, la última palabra, ya que el toque mágico todavía no lo ha perdido y los datos lo demuestran: lleva más goles (7) en Liga que titularidades (5).