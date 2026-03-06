Ansu Fati se 'apunta' a la batalla de los Príncipes con Dembélé

Ansu Fati no fallará a uno de los partidos de la temporada en la Ligue 1. El AS Monaco enfrenta este viernes al PSG en el Parque de los Príncipes de París (20:45h CET) en la jornada 25 de la Ligue 1 y el extremo español formará parte de la plantilla de Sébastien Pocognoli.

Ansu, que ganó esta semana el premio al mejor gol de la jornada por la vaselina que decidió el partido ante el líder en ese momento, el Lens, entró en la convocatoria del técnico belga para un partido que recordará la reciente eliminatoria de playoffs de la Champions League que acabó llevándose el conjunto de Luis Enrique tras ganar en el Louis II el partido de ida.

El premio 'Bijou du mois' para Ansu es su tercero esta temporada, tras los conseguidos en septiembre por su gol de cabeza ante el Metz y el del mes de enero por su disparo cruzado en la goleada ante el Rennes (4-0).

A pesar de sus buenos números esta campaña cedido en el Principado, con nueve goles, la web oficial del PSG apunta a una suplencia de Ansu a favor de la titularidad del francés Maghnes Akliouche, con cinco goles y seis asistencias esta temporada.

Y es que Ansu también está respondiendo a las expectativas desde el banquillo. Según los datos de Opta que compartió el propio club monegasco, el equipo es el segundo conjunto europeo que más goles ha marcado gracias a sus suplentes (19 goles, solo por detrás del PSG, con 20).

Los equipos de Europa con más goles de suplentes / AS Monaco

Ansu Fati lidera este ranking particular, con cinco de sus goles esta temporada saliendo desde el banco de suplentes y consolidándose como uno de los jugadors más decisivos en esta faceta de revulsivo, sumando 1 gol cada 81 minutos sobre el terreno de juego, solo superado por Harry Kane, con 65.

"Es muy satisfactorio. Demuestra la calidad del grupo y nuestra capacidad para aprovechar nuestras opciones en el momento oportuno. Podemos adaptar nuestro plan según el desarrollo del partido. El hecho de que los jugadores puedan entrar y ser decisivos en diferentes sistemas es notable. Fortalece a nuestro equipo", dijo Pocognoli sobre este hecho tras la victoria de esta pasada jornada ante el Angers (2-0).

Ratio de gol por minuto en Europa / AS Monaco

El ASM atraviesa una dinámica muy positiva en el campeonato regular francés, ubicado en la séptima plaza de la tabla, con cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos y sumando casi dos meses seguidos invicto.

Por su parte, el PSG, que ha recuperado el liderato, suma también nueve victorias aunque una derrota (ante el Rennes) en los últimos diez encuentros. Ambos son los equipos que más puntos han sumado en las últimas cinco jornadas del campeonato galo.

Esta será la cuarta vez que los equipos se enfrenten esta temporada. Antes de la eliminatoria de la Liga de Campeones, en la primera vuelta, el Mónaco venció por 1 a 0 al PSG con un gol de Takumi Minamino.

Dembélé, de vuelta

Delante de Ansu se encontrará el actual Balón de Oro y excompañero suyo en el FC Barcelona, Ousmane Dembélé. El francés encara la recta final de su recuperación tras varias semanas fuera por diferentes lesiones y es una de la grandes novedades de la lista de convocados de Luis Enrique para este partido.

"Siempre es una buena noticia tener jugadores de vuelta, como Senny Mayulu y Ousmane Dembélé. Estamos contentos y esperamos contar con ellos para el próximo partido, como siempre. Pero siempre es una situación especial: hay que evaluar con precisión el estado físico de cada jugador", dijo el técnico asturiano este jueves en rueda de prensa.