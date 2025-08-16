Ansu, tampoco para el debut en liga

Todavía no veremos a Ansu Fati vistiendo la camiseta del AS Monaco. El ex '10' del FC Barcelona ha sido también descartado para el inicio de liga de los monegascos y no ha entrado en la convocatoria de la Jornada 1 de la Ligue 1 del Monaco ante el Le Havre.

El delantero, que empezó a entrenarse con el grupo hace apenas una semana, aún no tiene el ritmo competitivo para jugar un partido oficial con un 'equipo Champions' como los rojiblancos y el entrenador Adi Hütter ha decidido esperar con él. Ansu no llegó en las mejores condiciones musculares tras las vacaciones y arrastra problemas físicos desde su etapa en el Barça, por lo que el entrenador ya afirmó hace unos días que había que "tener cuidado con Ansu. No queremos que recaiga ni que acumule problemas", además de decir que sería "complicado" que el español llegara en condiciones óptimas a la primera jornada de competición.

Así, pese a haber estado en dinámica de grupo desde hace algunos días, Ansu aún no debutará con el Monaco. Y es que tampoco ha tenido minutos esta pretemporada. Es posible que se deba esperar hasta el mes de septiembre ya que el equipo del Principado se mide al LOSC Lille el 24 de agosto y al Estrasburgo el día 31 como visitante. El siguiente encuentro ya no sería hasta el 14 de septiembre ante el Auxerre tras el parón de selecciones, cuando se espera que Ansu pueda estar al 100% de sus condiciones.

La temporada pasada en el Barça, Ansu apenas disputó 300 minutos repartidos en 11 partidos, por lo que llegó falto de ritmo. En Mónaco, Ansu llegó cedido por una temporada en una operación que también incluye una opción de compra de 11 millones de euros.

Pogba, otra baja

Otro de los nombres que tampoco está en la lista de convocados es el de Paul Pogba, que vive una situación de carga de trabajo similar a la de Ansu, aunque en su caso, su vuelta se prevé más tarde. Tras casi dos años sin poder jugar ni competir por la sanción por dopaje de la FIFA, Pogba aún se encuentra con sesiones de trabajo individuales con algunas dinámicas de grupo y tampoco se quiere ir demasiado deprisa con su vuelta.

"Al igual que con Paul, tenemos que ponerlos a tono (con Ansu). No tiene sentido que vuelvan al campo cuanto antes solo para que se lesionen o tengan problemas. Estamos haciendo todo lo posible por estos dos jugadores. Estoy contento con la plantilla actual y ya veremos cuándo vuelven Ansu y Paul", decía el entrenador austríaco.

En ambos casos, Hütter tiene una idea de juego muy física con un duro trabajo de presión, por lo que desde el club se quiere estar seguro de que los dos futbolistas, apuestas de proyecto, estarán en las mejores condiciones para poder competir al 100% y no tengan problemas de lesiones en un futuro próximo.