Angustia en Nápoles: Lameck Banda se desploma en pleno partido y es evacuado en ambulancia

Hubo un momento de gran preocupación este sábado en el Estadio Diego Armando Maradona durante el duelo de la jornada 29 de la Serie A entre el Nápoles y el Lecce, cuando el extremo zambiano Lameck Banda se desplomó sobre el césped en los minutos finales del encuentro.

El incidente ocurrió en el minuto 86, con el marcador 2-1 a favor del conjunto local, marcador que se mantuvo hasta el final del partido. El centrocampista zambiano cayó al suelo cerca del banquillo del Nápoles tras sentir un fuerte dolor en la parte superior derecha del pecho, aparentemente consecuencia de un choque sufrido instantes antes con el lateral español Miguel Gutiérrez.

La escena generó una inmediata reacción en el campo. El entrenador local, Antonio Conte, alertó rápidamente al árbitro y a los servicios médicos al percatarse de la situación. El personal sanitario de ambos equipos ingresaron con rapidez para asistir al futbolista de 25 años, que permaneció varios minutos tendido mientras recibía atención.

Finalmente, Banda fue retirado del terreno de juego en camilla y trasladado en un vehículo médico hasta la ambulancia ubicada en el estadio. El público presente en el Diego Armando Maradona acompañó el momento con un respetuoso aplauso.

Tras el encuentro, el entrenador del Lecce, Eusebio Di Francesco, aportó algo de tranquilidad sobre el estado del futbolista. “Fue un golpe en el pecho y un gran susto, pero por suerte todo se resolvió de la mejor manera”, dijo el técnico, descartando un problema cardíaco.

Según la entidad italiana, el futbolista se enuentra fuera de peligro aunque se mantiene en observación en el centro médico y será sometido a pruebas adicionales en las próximas horas.

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El internacional zambiano, que llegó al Lecce en 2022 procedente del Maccabi Petah Tikva, suma esta temporada cuatro goles (tres en la Serie A y uno en la Coppa Italia) además de tres asistencias.