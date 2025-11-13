AMISTOSO
Angola - Argentina: Horario y dónde ver el amistoso internacional de fútbol
Angola y Argentina se enfrentan este viernes 14 de noviembre en un nuevo amistoso internacional. Te contamos a qué hora es el Angola - Argentina y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Patrice Beaumelle llegará a la disputa luego de haber empatado con Camerún (0-0), empatado con Eswatini (2-2), derrotado a Mauricio (3-1) y perdido ante Libia (1-0), todo correspondiente a las eliminatorias CAF para el Mundial.
Por su parte, los comandados por Lionel Scaloni registraron una victoria sobre Puerto Rico (6-0), una victoria sobre Venezuela (1-0), una derrota contra Ecuador (1-0) y una victoria sobre Venezuela (3-0), incluyendo amistosos y eliminatorias CONMEBOL para la Copa del Mundo.
HORARIO DEL AMISTOSO INTERNACIONAL ENTRE ANGOLA Y ARGENTINA
El partido entre Angola y Argentina, correspondiente al nuevo amistoso internacional, se disputa este viernes 14 de noviembre a las 17:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL AMISTOSO INTERNACIONAL ENTRE ANGOLA Y ARGENTINA
En España, el amistoso internacional entre Angola y Argentina no tiene cómo verse de forma oficial.
