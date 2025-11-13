Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

AMISTOSO

Angola - Argentina: Horario y dónde ver el amistoso internacional de fútbol

A qué hora y dónde ver el amistoso internacional de fútbol entre Angola y Argentina

Argentina viene de derrotar a Puerto Rico (6-0)

Argentina viene de derrotar a Puerto Rico (6-0) / Futbolargentino.com

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Angola y Argentina se enfrentan este viernes 14 de noviembre en un nuevo amistoso internacional. Te contamos a qué hora es el Angola - Argentina y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Patrice Beaumelle llegará a la disputa luego de haber empatado con Camerún (0-0), empatado con Eswatini (2-2), derrotado a Mauricio (3-1) y perdido ante Libia (1-0), todo correspondiente a las eliminatorias CAF para el Mundial.

Messi se pronuncia sobre el Barça de Flick

Messi se pronuncia sobre el Barça de Flick

Por su parte, los comandados por Lionel Scaloni registraron una victoria sobre Puerto Rico (6-0), una victoria sobre Venezuela (1-0), una derrota contra Ecuador (1-0) y una victoria sobre Venezuela (3-0), incluyendo amistosos y eliminatorias CONMEBOL para la Copa del Mundo.

HORARIO DEL AMISTOSO INTERNACIONAL ENTRE ANGOLA Y ARGENTINA

El partido entre Angola y Argentina, correspondiente al nuevo amistoso internacional, se disputa este viernes 14 de noviembre a las 17:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL AMISTOSO INTERNACIONAL ENTRE ANGOLA Y ARGENTINA

En España, el amistoso internacional entre Angola y Argentina no tiene cómo verse de forma oficial.

También puedes seguir todas las jornadas de fútbol a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS