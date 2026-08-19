Angelo 'Kroos' Stiller, el '8' que dejó escapar el Madrid pese a la recomendación del propio Kroos

Seguramente, una de las mejores maneras de explicarle qué tiene que hacer un '8' a alguien que no tenga ningún interés por el fútbol sería ponerle un vídeo de Toni Kroos. Desde la marcha del alemán, el Real Madrid ha dado varios pasos atrás en lo que a talento se refiere, especialmente en la medular.

El equipo blanco ha perdido calidad, sentido táctico y capacidad organizativa, y se ha notado. Por eso, en plena pretemporada, José Mourinho aseguraba que necesitaba a "algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones. Nos da salida de balón, puede jugar de 6, de 8... También de 10".

Kroos charla con Ancelotti durante su etapa en el Madrid / EFE

Ahora, sin embargo, el discurso ha cambiado. Mourinho aseguró en 'El Chiringuito' que "no me falta Rodri", después de que el ex del City haya acabado en el Barça; que "el mercado está cerrado para mí" y que "me gusta mucho mi plantilla". Pero lo cierto es que muchos madridistas coinciden en que falta algo más en la sala de máquinas.

En medio de todo este ruido aparece un nombre que permanece sorprendentemente alejado del foco: Angelo Stiller. Un futbolista que contó con el beneplácito de una leyenda como Kroos para desembarcar en el Santiago Bernabéu y que, pese al interés que despertó en su momento, continúa en el Stuttgart.

Stiller, futbolista del Stuttgart y de la selección alemana / EFE

Stiller estuvo en boca de todo el mundo cuando apareció en el radar del Real Madrid. Como Kroos, destaca por su golpeo de balón, su capacidad para organizar el juego, su sentido táctico y su precisión en los envíos, también en largo, para conectar la defensa con el ataque. De hecho, en su momento se llegó a decir que fue el propio exjugador del Madrid quien recomendó su fichaje al club.

Kroos veía en Stiller un centrocampista capaz de desempeñar varios papeles. Puede jugar de '8', con más libertad para asociarse, pisar área y explotar su gran golpeo, pero también de '6', bajando a recibir para iniciar o lanzar el ataque. Un perfil parecido al que él mismo desempeñó durante tantos años en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, todo se fue al traste. En enero de 2025, Stiller había ampliado su contrato con el Stuttgart hasta junio de 2028, pero aún tenía una irrisoria cláusula de rescisión de 36,5 millones de euros. En mayo, aproximadamente, se empezó a vincular al jugador con el club blanco, y Xabi Alonso pidió expresamente su fichaje, pero no se movió con decisión y el club alemán aprovechó que contaba con un mecanismo legal para anular dicha cláusula, pagando una pequeña penalización de solo 2 millones de euros, y elevó sus pretensiones económicas hasta los 50 millones de euros.

Angelo Stiller, centrocampista del Stuttgart / BUNDESLIGA

Ahora, el internacional alemán sigue tasado en una cantidad similar y ha despertado el interés de clubes como la Juventus, el Chelsea o el Newcastle. Especialmente vinculado a los 'magpies', que querían reforzar su centro del campo ante la salida de Tonali y la más que probable marcha de Bruno Guimaraes, que se acabó concretando rumbo al Arsenal, llegaron a tener muy encaminado el acuerdo personal con el futbolista, aunque la operación se ha enfriado durante la última semana.

Mientras tanto, el Real Madrid sigue tratando de encontrar una pieza capaz de devolver a su centro del campo parte de aquello que perdió con Kroos. Stiller, precisamente, podría haber sido una de ellas.