FÚTBOL INTERNACIONAL
La anécdota del taxista que explica el gran debate en Portugal: "Con Cristiano Ronaldo en el campo, ¿cómo vamos a ganar?"
El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, explica en podcast 'The Overlap' por qué CR7 sigue siendo objeto de discusiones en su país
En Portugal, Cristiano Ronaldo no es solo un futbolista. Es una conversación permanente, un 'celebrity'. "Es lo que yo llamo un ‘tema de ascensor’: hablas del tiempo… y luego de Cristiano. Todo el mundo tiene una opinión; está más escrutado que nadie", resume una voz especialmente autorizada, la de su seleccionador, el catalán Roberto Martínez.
Martínez, que ya prepara el Mundial 2026 tras proclamarse ganador de la Nations 2025, explicó una anécdota que resume muy bien qué significa Cristiano Ronaldo en el país.
“Me pasó una situación divertida en un taxi, en Lisboa. El conductor me dijo: ‘con Ronaldo en el campo, ¿cómo vamos a ganar un partido?", dijo Martínez en el podcast 'The Overlap'.
"Unos días después, ganamos en los penaltis y el mismo conductor me soltó: ‘¡la experiencia de Ronaldo nos dio la victoria!".
Todo gira en torno a CR7
La conclusión es clara, según el seleccionador: “Si ganamos, es por la experiencia. Si perdemos, te preguntan cómo vamos a jugar con él”.
Por eso Martínez defiende a capa y espada a Cristiano. "Los números no mienten: ha marcado 25 goles en los últimos 30 partidos. Es lo que queremos".
Martínez lo define como "un finalizador de élite, alguien que sabe exactamente dónde va a caer la pelota”, y recuerda un dato que pesa en torneos grandes: “Ha jugado cinco Mundiales y cinco Eurocopas; nadie tiene la experiencia que él tiene”.
El reto de los 1.000 goles
Más allá de las cifras, el mensaje del técnico insiste en el cambio de rol. “Desde que llegué en 2023 ha sido ejemplar: es capitán, es un ejemplo para todos”.
Ya no es el futbolista explosivo de sus primeros años: “No es el extremo de la primera etapa en el Manchester United: es muy disciplinado, es nuestro finalizador, tiene que estar listo para aceleraciones y ser especial en el área”.
También niega que viva obsesionado con los récords: “Se habla de los mil goles, pero a él no le importa. Lo siente así: ‘¿Qué diferencia hay entre marcar 950 o 1050 goles? Es el mismo jugador”.
Ese Cristiano, dice, “atrae rivales, abre espacios y puede tomar mejores decisiones”.
Una asistencia mejor que un gol
Y pone un ejemplo reciente que en Portugal se leyó como un gesto de liderazgo: el partido de la Eurocopa contra Turquía (22 de junio de 2024). “Se plantó delante del portero. Todavía no había marcado, había ruido alrededor… pero le dio la asistencia a Bruno Fernandes. El poder de esa asistencia fue mayor que el de marcar un gol”.
Con el Mundial 2026 ya en el horizonte, el foco se desplaza a la gestión física… y sobre todo mental. Martínez recuerda un caso en Bélgica con Vincent Kompany que, según él, explica por qué algunos jugadores “rompen” cualquier previsión.
“El departamento médico me dijo que Kompany no podía jugar tres partidos en una semana. Se lesionó en el primero de tres amistosos y me dijeron que iba a fallar la fase de grupos. Vincent me miró y me dijo: ‘hay dos Mundiales: la fase de grupos y el resto. Voy a estar listo para el resto del torneo".
“Fue tan convincente que no pude decirle que no”, cuenta. El desenlace parece de guion: “Jugó diez minutos en la tercera jornada de la fase de grupos y luego jugó todos los minutos de la fase eliminatoria”.
Y remata con una frase que conecta, inevitablemente, con Cristiano: “No hay una explicación científica para esto. Puedes hacerlo en un periodo corto cuando tienes un cerebro de élite”.
