La anécdota de Javier Aguirre con Gilberto Mora y el Bacardí

Gilberto Mora es una de las jóvenes promesas del fútbol internacional. Actualmente, el jugador mexicano, que defiende la camiseta del Club Tijuana de la Primera División de México, está destacando en los terrenos de juegos por su gran nivel de fútbol a pesar de tener únicamente 16 años.

Todos los expertos en fútbol apuntan a la misma teoría: tiene todo el potencial para marcar un antes y un después. No obstante, aún es joven y todo puede cambiar en un segundo, como por ejemplo una lesión. Por ello, la afición mexicana quiere cuidar a la perla del Club Tijuana como si fuese un hijo.

Con tan solo 16 años, Gilberto Mora ya tiene un puesto en la selección absoluta de México y con la sub20, donde actualmente brilla en la Copa del Mundo de esa categoría.

La afición está completamente volcada con el futbolista, y las redes sociales han captado un momento único durante el entrenamiento abierto, en el que una aficionada le pidió a Javier Aguirre que alejara a Gilberto Mora de los malos hábitos, como el alcohol, las drogas y las fiestas.

Desde las gradas, un aficionado no dudó en alzar la voz y dirigirse directamente al seleccionador con una petición inesperada: "Javier, no dejen que Gilberto Mora pruebe el Bacardí".

"No dejes que Gilberto Mora pruebe el Bacardí" 😆

Al escuchar la petición, Javier Aguirre, conocido por su característico humor, no perdió la oportunidad de bromear. Con una sonrisa, respondió entre risas: "¡Es buenísimo el Bacardí! ¿Cómo?". La respuesta provocó la carcajada de todos los presentes en el entrenamiento.