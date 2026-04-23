Andrés Onrubia, periodista especializado en el fútbol francés: "La frase de Luis Enrique se malinterpretó, no lo decía por Mbappé"

Andrés Onrubia Ramos (Madrid, 1998) nació apenas unos días después de que Zinedine Zidane guiase a Francia hacia su primera Copa del Mundo. El primer país que visitó fue Francia, para pasar unos días en Disneyland París. Se enamoró del fútbol francés por Morientes, a quien admiraba cuando empezó a jugar al fútbol - de delantero además -, se midió con el Mónaco al Real Madrid de los Galácticos en los cuartos de final de la Champions. Y de Juninho, claro. Por supuesto, se fue de Erasmus a París.

Movido por esa pasión, se creó una cuenta de 'Twitter' (ahora 'X') para hablar del fútbol francés. Y se dio cuenta de que "no había nadie que siguiera la liga francesa". A todo esto, cabe decir que estudiaba Derecho y ADE.

Su comunidad no dejó de crecer. En 2019 se incorporó a 'Diario AS' para cubrir la actualidad del Paris Saint-Germainy, en 2020, comenzó a trabajar como corresponsal en París. Desde entonces, su figura no ha hecho más que consolidarse: hoy supera los 160.000 seguidores en 'X' y se ha convertido en la voz autorizada del fútbol francés en España.

Con motivo de la celebración de Sant Jordi, SPORT charló largo y tendido con él sobre la actualidad del fútbol francés y su segundo libro, 'Ligue 1, el fútbol francés visto por un corresponsal español', en el que retrata el fútbol galo en primera persona a través de su experiencia como corresponsal.

Dices no creer en las casualidades. Tu pasión por el fútbol francés tampoco fue fruto de una casualidad.

El primer recuerdo nítido que tengo es de 2004, con el Real Madrid–Mónaco. De pequeño me gustaba mucho Fernando Morientes, porque yo empecé jugando como delantero y me fijaba en él. Ese año el Mónaco eliminó al Madrid, y lo recuerdo perfectamente. Además, como mi padre era muy aficionado al Madrid, en casa veíamos todos sus partidos. También recuerdo las eliminatorias contra el Lyon: durante dos o tres años, cada vez que el Madrid iba allí perdía, y eso me llamaba mucho la atención.

Tu hobby se convirtió en trabajo.

El camino ha sido largo. Requiere muchas horas y mucha dedicación. Estuve cinco o seis años publicando contenido que apenas tenía impacto. Pero no lo hacía por la difusión, sino porque me apasionaba. Hubo una época en la que casi era una obsesión. Mientras otros salían los viernes, yo me quedaba en casa viendo todos los partidos de Francia. Curiosamente, cuando abrí la cuenta no pensaba en ser periodista. Vengo de una familia dedicada al derecho y yo mismo estudié Derecho. Pero con el tiempo, al ver que lo que hacía gustaba, empecé a planteármelo. Además, tuve algo de suerte. Empecé a seguir la liga francesa en 2012, justo cuando el Paris Saint-Germain comenzó a fichar grandes estrellas. Y en 2021 llegó Messi, lo que multiplicó el interés.

El fichaje de Messi supuso un antes y un después.

Recuerdo ese verano como una locura: el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid y, de repente, la llegada de Messi al PSG. Me enviaron a cubrir su debut en Reims, y esa semana mi trabajo tuvo mucha más repercusión. No había mucha gente en España hablando constantemente del fútbol francés, y eso me dio visibilidad. El día de su debut fue impresionante. El estadio estaba lleno y, cuando Messi salió a calentar, todo el mundo se puso a grabar. No importaba lo que pasara en el campo. Nunca he visto una expectación igual en la liga francesa.

El estadio estaba lleno y, cuando Messi salió a calentar, todo el mundo se puso a grabar. No importaba lo que pasara en el campo. Nunca he visto una expectación igual en la liga francesa. Andrés Onrubia — Periodista y autor de 'La Ligue 1, la Liga Francesa, el fútbol francés visto por un corresponsal español'.

Fue verdad que el PSG era mejor sin Kylian Mbappé…

Creo que la frase de Luis Enrique se malinterpretó. Dice que 'el año que viene seremos mejores', pero yo creo que no lo decía específicamente por Mbappé. Antes de que se marche, él pidió públicamente que Mbappé siguiera. Luis Enrique es un entrenador muy rígido, que cambia a los jugadores de posición, y ahí Mbappé era un verso libre que podía afectar al funcionamiento del equipo. Aun así, el PSG con Mbappé tuvo una eliminatoria ante el Dortmund que, en condiciones normales, ganaría 99 de cada 100.

Algo falla en el Madrid. Mbappé y Vinicius no conectan. Es imposible no acordarse de aquel PSG repleto de estrellas con Messi, Neymar y Mbappé…

El vestuario estaba roto. Había un clan de sudamericanos, otro de franceses... era un polvorín. Luego se vio que un equipo que no soportaba los golpes y que se derrumba en el Bernabéu. Tiene mala suerte, esa eliminatoria no la juega mal. En el segundo año, eso sí, el Mundial condiciona mucho: Messi baja su rendimiento, Neymar se lesiona y Mbappé tampoco está al cien por cien físicamente. Antes los jugadores mandaban por encima del entrenador y ahora es el entrenador el verdadero jerarca del proyecto.

Messi, Mbappé y Neymar: el tridente más letal de Europa / EFE / AFP

¿El mejor fichaje del PSG ha sido Luis Enrique?

Sin duda. Lo primero que hizo al llegar al PSG fue decirle a Neymar y Verratti que no contaba con ellos. Ha construido un equipo de autor. Muy reconocible Los jugadores se mueven continuamente y físicamente son aviones. Los números están ahí.

Lo primero que hizo al llegar al PSG fue decirle a Neymar y Verratti que no contaba con ellos. Ha construido un equipo de autor. Andrés Onrubia — Periodista y autor de 'La Ligue 1, la Liga Francesa, el fútbol francés visto por un corresponsal español'

Tengo que preguntarte por el aplazamiento del Lens-PSG. Llegaste a hablar de “escándalo” o de que “el fútbol francés ha cavado su propia tumba”. ¿Es así?

Me pareció vergonzoso. En el único año en el que parece que hay emoción en la liga desde las últimas cinco temporadas, lo aplazas para que el PSG compita en la Champions, y además de manera unilateral, sin el permiso del Lens. Es verdad que el Estrasburgo también pidió suspender su partido, pero es una liga con una crisis televisiva tremenda y la imagen que da al mundo es que está suspendiendo el partido más importante de la temporada.

Que, por cierto, qué temporadón del Lens. Le está aguantando el tipo al PSG y jugará una final de Coupe de France 28 años después. En verano se vieron obligados a vender a sus mejores jugadores.

Es un milagro. Ascendió a la Ligue 1 en la pandemia por un decreto de Macron, que canceló las ligas. Por culpa de la situación económica que zarandea el fútbol francés por los derechos televisivos se vio obligado a vender a sus mejores futbolistas y el Big Data le dijo que el mejor entrenador posible era Pierre Sass, que venía a hacer un buen trabajo en el Lyon. Thauvin no venía en su mejor momento, fichó a dos desconocidos como Sangaré y Baidoo, uno de los mejores centrales y centrocampistas - respectivamente - de la liga. Es un colectivo brillante.

Siempre que alguien necesita información sobre un equipo o un jugador de la Ligue 1, acuden a ti. ¿Cómo sienta eso?

Abogo mucho por la especialización. Abarcarlo todo es imposible. No existe esa figura que abarque todo - sí existía antes con Maldini o Axel Torres - es muy dificil. Cuando hay algo importante en Francia, un equipo francés que ficha a un jugador de un equipo español o se enfrenta a un equipo español - ahora se enfrentan Estrasburgo y Rayo -, te da una ventaja competitiva. También es tener la suerte de estar en el momento preciso.

Hablas de tu admiración hacia Carlos Vela y Neymar. ¿Jugador (o jugadores) más desconocidos a seguir en Francia?

Es conocido, pero creo que Maghnes Akliouche (Mónaco), quien le marcó un gran gol al Barça en el que fue el primer partido de Flick en la Champions, tiene un talento descomunal y fichará por un grande. Sangaré del Lens me parece una auténtica locura y lo comparan con Seydou Keita. Matías Fernández Pardo, del Lille, es otro futbolista que me encanta y aún puede jugar con España. Es un extremo encarador y que tiene muy buena técnica. Y luego a otro chico que me encanta y que se va a ir seguro porque el Nantes va a descender es Matthis Abline, un delantero que va a dar que hablar muy pronto.

Maghnes Akliouche del Mónaco celebra tras marcar el primer gol durante el partido de la UEFA Champions League ante el FC Barcelona / EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Y la última. Sé que es una pregunta compleja, pero ¿qué tiene que cambiar para que la Ligue 1 interese más allá del PSG?

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Lo que percibo es que hay pocos inversores. En muchos casos sí hay inversión en clubes o proyectos en Francia, pero son iniciativas que no terminan de ser rentables. Uno de los problemas es que los mejores jugadores salen demasiado pronto. Quizá habría que limitar el gasto en la liga o aplicar algún tipo de fair play financiero —aunque no tengo claro si eso existe en Francia—. Además, también supone un problema para muchos equipos que asumen salarios desorbitados. Y priorizar las canteras, hacer proyectos a largo plazo .