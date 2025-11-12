Andreas Schjelderup, jugador del Benfica, imputado por un delito de pornografía infantil

El joven delantero del Benfica y de la selección de Noruega, Andreas Schjelderup, se ha visto envuelto en una polémica judicial tras admitir que reenvió un vídeo de contenido sexual en el que aparecían menores durante su etapa en Dinamarca. En un comunicado, el propio jugador ha reconocido los hechos, ha pedido disculpas y ha asumido toda la responsabilidad. El caso, que ha causado un notable impacto tanto en Portugal como en Noruega, será juzgado el 19 de noviembre en el Tribunal Municipal de Copenhague.

De promesa del fútbol nórdico a proceso judicial

Con solo 21 años, Schjelderup era hasta hace pocas semanas uno de los nombres más prometedores del fútbol escandinavo. Nacido en Bodø (Noruega) en 2004, el extremo se formó en el FC Nordsjælland danés, donde debutó en la élite con apenas 16 años. En 2023 fichó por el SL Benfica, club con el que ha participado en la Champions League y en el que se esperaba su consolidación definitiva.

Sin embargo, su carrera se ha visto alterada por un caso que se remonta a su etapa en Dinamarca. Según la fiscalía danesa, el futbolista recibió un vídeo de contenido sexual y lo reenvió a un amigo a través de un chat privado. Posteriormente, fue advertido de que el vídeo implicaba a menores, y lo borró.

Lisbon (Portugal), 08/02/2025.- Benfica player Andreas Schjelderup (L) in action against Moreirense player Dinis Pinto (R) during the Portuguese First League soccer match at Luz Stadium in Lisbon, Portugal, 8 February 2025. (Lisboa) EFE/EPA/MANUEL DE ALMEIDA / MANUEL DE ALMEIDA

El propio jugador se confiesa "culpable"

El atacante del Benfica ha reconocido públicamente los hechos a través de un comunicado en redes sociales. En él ha explicado: "Recibí un vídeo y lo compartí sin pensar. En cuanto comprendí que el contenido era ilegal, lo eliminé. Asumo toda la responsabilidad. Fue un error estúpido, del que me arrepiento profundamente."

Schjelderup ha asegurado en esa misma nota que colaborará con las autoridades y aceptará la condena: "Espero ser declarado culpable, lo merezco por lo que hice. No hay excusas. He aprendido una lección muy dura."

Estas declaraciones, en las que se muestra consciente de la gravedad de su acción, han sido consideradas como un gesto de arrepentimiento sincero tanto por la prensa noruega como por los medios portugueses.

Schjelderup, se sentará durante este mes en el banquillo de los acusados

La vista oral se celebrará el 19 de noviembre en el Tribunal Municipal de Copenhague. Según informaciones de 'talkSPORT' y 'The Sun', el futbolista será procesado bajo el artículo 235, párrafo segundo, del Código Penal danés por un delito de distribución de material ilícito con menores, que puede acarrear penas de multa o hasta dos años de prisión.

Sin embargo, fuentes locales apuntan a que la sentencia será condicional —es decir, sin ingreso en prisión—, dada la cooperación del acusado, su edad en el momento de los hechos y el hecho de que no existía intención de difusión pública.

El Benfica de su lado

El caso ha provocado una crisis de imagen en el Benfica. Según recoge el medio portugués 'A Bola', el presidente de 'As Águias', el exfutbolista Rui Costa, ha mostrado, en su acto de reelección, el apoyo del club al futbolista, pero ha condenado la conducta: «Por supuesto que lo apoyaremos. El propio jugador ya ha asumido su responsabilidad. Schjelderup hizo algo que admite que no debió haber hecho. Conociéndolo, no lo hizo con mala intención, pero lo hizo».

Fuentes internas del club aseguran que el noruego seguirá apartado de los actos mediáticos hasta que el proceso concluya. Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene su confianza deportiva en el jugador, a la espera de que el caso quede resuelto.

Noruega, comprometida a ser la voz de la conciencia del fútbol europeo

En su país, la noticia ha generado una fuerte repercusión. El seleccionador nacional, Ståle Solbakken, ha declarado "que no hay excusas para lo que ha hecho" y que el extremo ha estado cooperando con la policía "desde el primer día".

250909EFE CORNELIUS POPPE 223719045 (1) / CORNELIUS POPPE

Por su parte, Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol (NFF), se ha manifestado en las últimas horas y ha denunciado los actos del joven futbolista: "ha cometido un error muy grave, que conlleva responsabilidad penal". Ambos sostienen que no existe motivo para apartar a Schjelderup del equipo ni imponerle sanciones adicionales. Sin embargo, el jugador no ha sido convocado para los próximos encuentros frente a Estonia e Italia.