Andrea Orlandi da en el clavo con el principal problema del fútbol en Italia: "Los mejores están en la Serie C"

Italia hace años que vive sumida en una crisis reputacional inmensa después de que este año se confirmara su ausencia del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Lo peor no es solamente que un combinado histórico como este no participara en la cita, sino que ya es la tercera consecutiva que se pierde, sumando 12 años en blanco.

En el último episodio de este descalabro, Pep Guardiola finalmente denegó la oferta de la federación italiana tras abandonar el Manchester City y el que debía ocupar finalmente el banquillo en su lugar, Andrea Pirlo, finalmente tampoco lo hará por motivos extradeportivos, provocando la dimisión de Paolo Maldini y Leonardo Araújo de la Federación Italiana (FIGC).

La selección italiana celebrando el título de la Eurocopa 2020. / ·

Muchos de los aficionados al 'calcio' seguramente cambiarían la alegría que les dio el conjunto 'azzurro' con la consecución de la Eurocopa de 2020 por alguna que otra participación en la competición intercontinental, pues recordemos que tienen nada menos que cuatro estrellas en su camiseta, la que más junto con Alemania en todo el Viejo Continente.

Lo sabe bien el exfutbolista del FC Barcelona o Swansea, Andrea Orlandi, que comparte la nacionalidad española con la italiana. El exmediocentro conoce perfectamente el fútbol que se practica allí y tiene claro por qué la selección nacional no es capaz de dar la talla.

El 'catenaccio' frena el desarrollo del talento

A su favor tiene la experiencia propia de haber pasado por estas categorías a las que hace referencia durante su etapa final de carrera, en el Novara y el Virtus Entella. Por eso sabe que al jugador bueno se le trata de manera distinta a como se hace en España o en la mayoría de las grandes federaciones europeas.

"Veía que en Segunda había mucho jugador talentoso que ya veías que nunca iba a jugar en Serie A porque se busca un perfil muy específico de jugador", resalta Orlandi en el pódcast 'H Project'. Históricamente, siempre se ha hablado del fútbol italiano como el 'catenaccio', un sistema que prima las defensas sobre los ataques y que genera un espectáculo menos vistoso a ojos de cualquier espectador, sea neutral o no.

Orlandi durante su debut con el primer equipo del Barça en San Mamés / PACO LARGO

Aunque el fútbol ha evolucionado y el estilo de juego actual no responde puramente a este estilo tan 'amarrategui', nunca ha dejado de marcar la idea a partir de la cual se construye todo. Por eso, juegan con formaciones muy defensivas que provocan que "no haya extremos" y sus jugadores se especialicen en las bandas, como carrileros profundos, o en el medio, en un perfil más físico y lejos de los Pirlo, Del Piero y demás exfutbolistas que destacaban por una gran técnica.

"Se juega a anular al rival. ¿Dónde están los buenos italianos? En serie C y en serie D", señala Orlandi con contundencia. "Ves un jugador que es una locura pero que sabes que nunca va a tirar para arriba", comenta. Señala que el problema es estructural y que "van apartando talentos jóvenes", priorizando a futbolistas más exuberantes. Lo más común en los clubes italianos es que un jugador cuya edad le obligue a estar con el primer equipo, si no encaja con el perfil requerido se manda a categorías inferiores de donde ya no sale.

La situación es tan dramática que incluso llega a recomendar que los buenos se marchen del país: "Le recomendaría que se fuera de Italia, totalmente", apunta. Orlandi termina con una reflexión que explica por si sola el desencanto de la gente con su propia selección: "Dime un jugador de la selección del que me quiera comprar la camiseta. Ninguno".