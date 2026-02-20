André Gomes encuentra equipo en la MLS

El exjugador del FC Barcelona y la Selección de Portugal, André Gomes, halló de última hora un lugar para jugar en la MLS con el Columbus Crew, equipo al cual llega como agente libre y como una contratación estelar de cara al nuevo torneo de la liga estadounidense.

Como fue anunciado por el propio club, Gomes firmó un contrato que lo vincula al equipo hasta junio de 2027 y la entidad cuenta con una opción para extenderlo hasta la temporada 2027-28 -que será la primera temporada en la historia de la MLS que se juegue de verano a primavera, sustituyendo la agenda actual que corre de invierno a otoño-.

Con los grandes de Europa

El experimentado mediocampista portugués llega procedente del Lille (Francia), donde apenas sumó 14 minutos de juego en los dos partidos en los que jugó en la Ligue 1.

Como jugador del Barcelona, entre 2016 y 2019, Gomes sumó a su palmarés una liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España; mientras que como jugador del Benfica en Portugal, equipo con el cual debutó en 2012 y jugó hasta 2015, conquistó una liga, copa y copa de la liga.

Pese a los éxitos sembrados en los grandes clubes europeos, habiendo jugado también con el Valencia y Everton, el gran trofeo que destaca en la carrera de Gomes es la Eurocopa levantada con Portugal en 2016.

André Gomes disputó 78 partidos como jugador del FC Barcelona / EFE

Aún no podrá debutar

Si bien el Columbus Crew anunció la contratación del mediocampista de 32 años, aclaró que aún no puede ser registrado como jugador del equipo, pues siguen a la espera de su Certificado de Transferencia Internacional (ITC).

El Columbus Crew pondrá en marcha su temporada 2026 este fin de semana en la primera jornada de la MLS, en la que enfrentará a los Portland Timbers en calidad de visita este sábado 21 de febrero.

A su excompañero Lionel Messi y el Inter Miami los enfrentarán el próximo 2 de agosto como visitantes y el 28 de septiembre como locales.