Andorra suma el primer punto hacia el Mundial

La selección andorrana sumó este sábado su primer punto en la clasificación para el Mundial después de empatar en su visita a Letonia (2-2). El combinado que dirige Koldo Álvarez fue capaz de sacar a la luz una buena versión para rascar un punto tras un partido lleno de alternativas.

Andorra, que había perdido hasta la fecha todos los partidos del clasificatorio, se adelantó mediante un tanto de Moi San Nicolás tras la asistencia de Berto Rosas. Pero, antes del descanso, llegó el mazazo para los del Principat con el empate de Zelenkovs.

Tras el paso por los vestuarios, Letonia ha salido más intensa al terreno de juego con el objetivo de darle la vuelta al encuentro. Y así sucedió. En el minuto 55, Gutkovskis adelantó a los suyos desde el punto de penalti. Poco después, el propio Gutkovskis estuvo a punto de sentenciar el partido, sin embargo, su tanto fue anulado por el VAR.

Este hecho aumentó las esperanzas de los andorranos. Y encontraron el premio en los minutos finales con el tanto de Ian Oliveira. Con este marcador, el Andorra sumó el primer punto de la clasificación para el próximo Mundial.

Eso sí, los del Principat siguen en la última posición del grupo K a falta de dos jornadas para acabar el clasificatorio. La selección andorrana no sumaba en competición oficial desde el partido contra Malta de la Nations League del 19 de noviembre de 2024.