Ander Herrera hace realidad uno de sus sueños

El centrocampista del Athletic Club disfrutó en Buenos Aires de un partido de Boca Juniors, uno de sus equipos favoritos El vasco lo hizo desde la Grada xeneize, donde se sitúa la Barrabrava del club argentino

Con el final de la liga el pasado fin de semana, aquellos jugadores no convocados con sus selecciones nacionales ya disfrutan de unas merecidas vacaciones, echo que aprovechan para viajar y desconectar con la familia o amigos. Esto precisamente es lo que ha hecho Ander Herrera, que se ha desplazado a Buenos Aires para cumplir uno de sus mayores sueños, ver un partido de Boca Juniors en La Bombonera.

El centrocampista del Athletic Club disfrutó esta madrugada del partido de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Colo-Colo, que acabó con victoria local por 1-0 y que significó el pase de los porteños a octavos de final al acabar primeros del grupo E a falta aún de una jornada por disputar. El vasco, fiel seguidor de este equipo, lo hizo desde la Grada xeneize, lugar donde se sitúan los ultras que adoptan el mismo nombre, acompañado del jefe de la barrabrava, Rafa di Zeo.

ANDER HERRERA: LA ESTRELLA QUE CUMPLIÓ SU SUEÑO Y VIO A BOCA DESDE LA POPULAR DE LA BOMBONERA.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/TycyN1BiL8 — SportsCenter (@SC_ESPN) 7 de junio de 2023

En una entrevista a ESPN, Herrera explicó su pasión por el club del barrio de Boca: "Es el equipo argentino que más me llama, por la afición, por la pasión que genera. Tengo 10 o 12 camisetas. A mi padre, cuando venía a Argentina y estaba en la cancha, le pedía por favor que me llamara al teléfono de casa para que me hiciera escuchar la salida de Boca".

Además de ver el partido, el centrocampista vasco ha aprovechado el viaje para hacer turismo por la capital argentina, hacerse fotos en las inmediaciones de La Bombonera y visitar varias tiendas de camisetas retro, otra de sus grandes pasiones.