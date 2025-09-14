Ancelotti: “El único club que podría entrenar tras el Brasil es el Real Madrid”

Carlo Ancelotti tiene entre ceja y ceja el próximo Mundial de 2026. Tras su llegada al frente de la selección brasileña, el técnico italiano se centra ya de lleno en la cita mundialista, después de cerrar la fase de clasificación con su primer derrota (Bolivia).

Tras sus primeros meses al frente de la canrinha, Ancelotti se ha sentado con la revista France Football para hablar largo y tendido sobre su carrera, sus objetivos en su nueva aventura y como no, sobre su paso por el Real Madrid, el único sitio en el que se ve después de su paso por Brasil.

Vinicius, Mbappé, el fracaso del último año y muchos temas más que ha repasado el italiano desde Brasil.

El Mundial 2026, ¿una obligación?: Es una obligación intentar ganarla. Nadie tiene la obligación de ganar. ¿Quién en el fútbol tiene la obligación de ganar? Ni siquiera el que se cree el mejor la tiene. Pueden pasar tantas cosas que cambien el veredicto. Estuve seis años en el Real Madrid y no gané seis Champions. Gané tres.

Las expectativa en Brasil con su fichaje: Desde el primer día, el público brasileño me mostró mucho cariño. La verdad es que aquí, en cuanto salgo, en cuanto quiero caminar por la playa, es... (Hace una pausa). Así que sí, de verdad espero que ganemos el Mundial. (Se ríe).

Una selección nacional debe reunir a los jugadores más talentosos. Es obvio, ¿no? Pero un jugador talentoso también debe estar en buena forma física. Carlo Ancelotti

¿Es fácil ser italiano y defender los colores de otro país?: No es difícil. Puede que suene raro, pero no es difícil. Brasil te ofrece muchísimas emociones. Ahora formo parte de esa familia.

Relación con Vinicius: Tengo una excelente relación con Vinicius; siempre hace lo que le pido. Nunca he tenido ningún problema con él. Pero en la selección, al final, no es frecuente tener que lidiar con estos problemas. Porque si un jugador no está contento con su puesto, no hay problema, llamo a otro. Ya no tengo la obligación que tenía en un club de dirigir al deportista durante una temporada completa.

La situación de Neymar: Una selección nacional debe reunir a los jugadores con más talento. Es obvio, ¿verdad? Pero un jugador con talento también debe estar en forma física. Debe estar al 100%, no al 80%. Neymar está mejorando su condición. Es, sin duda, el jugador brasileño con más talento. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó bastante rápido. Pero quiero que esté realmente bien para poder jugar. Puede participar en el Mundial si está en forma física. Desde el punto de vista técnico, no hay discusión. Su objetivo debe ser estar listo en junio. No importa si está en la lista en octubre, noviembre o marzo.

No soy un dictador. Soy una persona normal a la que le gusta vivir en un ambiente tranquilo. Sacas lo mejor de los demás cuando estás callado. Carlo Ancelotti

La última temporada en el Madrid: Fue complicada. No logramos el éxito que deseábamos. Además, sufrimos muchas lesiones en defensa, y fue difícil formar un equipo sólido y mantener la calidad ofensiva que teníamos. Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal... Son muchos jugadores importantes. Hubo partidos en los que solo teníamos dos defensas de verdad, y uno de ellos, Raúl Asencio, acababa de salir de la cantera, a pesar de ser un buen jugador.

Su futuro tras Brasil: El único equipo al que podría entrenar después de Brasil sería el Real Madrid. No creo que eso pase. Bueno, tengo un contrato de un año aquí. Después, todo puede pasar. Podría quedarme dos años más. O cuatro. Prepararme para otro Mundial. Aquí firmé por un año porque me pareció más apropiado dada la fecha límite. Pero estoy muy contento aquí.

¿Es fácil entrenar a Mbappé?: Muy fácil. En un año, Mbappé nunca me ha pedido nada: que no tire penaltis, que no juegue, que no deje de jugar, que no tire faltas... Nada. Siempre se ha portado bien, con mucha humildad. Y tuvo una temporada de altísimo nivel a nivel personal, con 44 goles. Creo que su segunda temporada será mejor porque está adaptado y sus compañeros lo conocen bien.

Por qué no le gusta defender a Mbappé: “No es que no le guste defender. Es que a un jugador con sus características se le pide, ante todo, que marque”.

Si es difícil hacer creer a los dirigentes que un equipo no son solo estrellas: “Creo que el fichaje de Mbappé fue algo muy bueno. Tras la salida de (Karim) Benzema (en 2023), el Real Madrid fichó a Joselu, que estuvo bien cuando jugó. Pero un club como el Real necesita un delantero centro como Mbappé. Como lo fue Benzema. Como lo fue (Emilio) Butragueño. Un delantero centro del Real Madrid. Insisto, pero al inicio de la temporada pasada, nadie imaginaba que perderíamos durante tanto tiempo a jugadores tan imprescindibles como Carvajal. Puedes reemplazarlo desde el punto de vista técnico, sí. Pero nunca podrás reemplazar lo que representa en el vestuario”.

Su paso por el PSG: Pudo haber problemas en su momento, pero mantengo una muy buena relación con Nasser (al-Khelaïfi). Estuve muy contento de que el PSG finalmente ganara la Champions. Lo merecía, jugando un fútbol de altísimo nivel: técnico, físico, en la organización. Pero sabes, guardo un muy buen recuerdo de mi año y medio en París. Hablé de eso recientemente con Marquinhos.

"Cuando crees que has encontrado a la persona adecuada, tienes que dejarla trabajar. Eso es poco común en el fútbol". Carlo Ancelotti

Su opinión sobre el Mundial de Clubes: Que hubo un daño increíble a los atletas. La idea de esta competición es bastante buena. Pero debería incluirse en un calendario diferente al actual. La FIFA siempre quiere más partidos, la UEFA quiere una Liga de Campeones con más partidos, las ligas, en su mayoría, no quieren reducir el campeonato de 20 a 18 equipos, e incluso algunas federaciones quieren más partidos, con Supercopas que ya no sean de un solo partido, sino de dos, y además, trasladadas a Arabia Saudí. Entonces, ¿qué hacemos? Porque vamos a tener que hacer algo.

Qué es el estilo: “El estilo no depende de ti. Depende de los jugadores que tienes. Pep Guardiola impuso un estilo con Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Lionel Messi. Creo que Jürgen Klopp también impuso un estilo, un fútbol de intensidad, de presión, porque tenía jugadores con esas características. Lo contrario: Guardiola no habría logrado imponer su estilo con los jugadores de Klopp, y Klopp, queriendo hacer presión con Xavi, Busquets, Iniesta y Messi, no lo habría conseguido”.

¿Hasta qué edad piensas entrenar?

— (Se gira hacia su esposa, riendo) Mariann, ¿hasta qué edad puedo entrenar?

— Mientras te guste.

— Así que seguiré mientras sea feliz