Ancelotti suelta la bomba: no descarta a Neymar para el Mundial

Brasil es, indudablemente, una potencia mundial en fútbol, y una de las siempre favoritas en los mundiales. Pese a no estar en su mejor momento, la 'canarinha' dirigida por Carlo Ancelotti tiene una nueva oportunidad para cumplir las expectativas en la cita mundialista de este verano de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Para ello, el italiano necesita hacer el mejor equipo posible. Y en el país hay debate en que si Neymar Jr. debe formar parte de la lista.

Debido a sus lesiones, el '10' del Santos no ha podido recuperar aún su mejor versión, que tuvo años atrás y su presencia o no en la convocatoria de Brasil es un tema recurrente al que debe responder Ancelotti. El ex del Real Madrid ya afirmó que solo convocaría a jugadores que estuvieran al 100%, y no contó con él para el último parón de selecciones. Ahora, en una entrevista en 'L'Équipe', ha vuelto a abrir la puerta al regreso del príncipe.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil / EFE

“Neymar es un gran talento, y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el próximo Mundial. Actualmente está siendo evaluado por la CBF, por mí, y aún tiene dos meses para demostrar que tiene las cualidades para jugar en el próximo Mundial. Después de su lesión de rodilla, Neymar ha tenido un buen regreso, está marcando goles", afirmó Ancelotti. "Necesita seguir en esta dirección y mejorar su condición física. Está en el buen camino".

“Es capaz de volver al 100% de forma física. Lo he dicho varias veces y está muy claro: llamaré a jugadores que estén físicamente preparados", agregó.

Parece que Neymar, con sus últimas actuaciones, ha conseguido llamar la atención de Carlo Ancelotti, uno de sus grandes objetivos esta temporada. Le quedan menos de dos meses para acabar de convencer al seleccionador y estar en el próximo Mundial.

Puerta abierta también para Thiago Silva

Además, el seleccionador también dejó abierta la posibilidad de ver de nuevo a Thiago Silva en la selección.

El central, de 41 años, ha jugado este año nueve partidos con el Porto.

“Nunca miro la fecha de nacimiento en el pasaporte. Todos los jugadores brasileños pueden reclamar estar en esta lista para el Mundial", afirmó Ancelotti cuando fue preguntado sobre Silva. "No importa si tiene 41 años. Si se lo merece, estará ahí. La edad no es un problema".

Noticias relacionadas

"Miren a Maldini, que tenía casi 39 cuando ganó una final de la Champions League, o a Luka Modrić, que hoy tiene 40 años", añadió.