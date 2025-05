Ancelotti: "He entrenado a 34 brasileños y solo he tenido problemas con uno"

Carlo Ancelotti ya ha tomado el mando de la selección brasileña. Después de dejar el Real Madrid tras una temporada en blanco, el técnico italiano dio este lunes su primera lista de convocados como seleccionador con las ausencias destacadas de Neymar, Rodrygo o Endrick.

El debut de Ancelotti en el banquillo carioca tendrá lugar el jueves 5 de junio en Guayaquil, en el duelo de las eliminatorias sudamericanas contra Ecuador. Tan solo cinco días después, el día 10, Brasil se medirá a Paraguay en São Paulo, en lo que será el estreno del preparador italiano en casa.

Carlo Ancelotti durante su presentación como seleccionador brasileño / AP

En unos primeros días frenéticos al cargo del combinado brasileño, Carlo Ancelotti también ha tenido tiempo para conceder una entrevista a 'Globo Esporte', donde ha sido preguntado por su relación con los diferentes jugadores brasileños que ha entrenado a lo largo de su larga carrera como entrenador en la élite del fútbol europeo.

Sin ir más lejos, Ancelotti reconoció que el mejor brasileño que ha dirigido es Ronaldo Nazário: "Técnicamente era espectacular y es una de las personas más divertidas del mundo". "El más profesional sería Cafú. Y el más divertido... Hay muchos. Militao me hace reír un montón, Vinicius también. Vini, por ejemplo, para mí, es muy humilde. Un chico muy, muy humilde. Por eso hablo bien de ellos porque con todos he tenido muy buena relación, todos me han llamado para felicitarme y desearme suerte", agregó.

Carlo Ancelotti en su presentación con Brasil / CBF

Asimismo, el exentrenador del Real Madrid explicó que "el jugador brasileño tiene un nivel técnico más alto que otros". Y fuera del terreno de juego, indicó que "es una persona que se maneja bastante bien y tiene un carácter bastante tranquilo y humilde".

Por último, pese a la magnífica relación con todos los brasileños que ha entrenado, Ancelotti confesó que existe una excepción. "He entrenado a 34 y si pienso si he tenido algún problema con alguno creo que no. Puede ser que con uno, pero no te lo digo", apuntó sin desvelar el nombre.