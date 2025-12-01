Ancelotti no lo tiene claro con Vinicius: "Si está al 90%, convocaré para el Mundial a otro que esté al 100%"

Los Mundiales son la cita más esperada, cada cuatro años, para todos los aficionados al fútbol. También para todos los involucrados. Tanto entrenadores como jugadores trabajan duro durante años para llegar lo más preparados posible, y ahí entra el trabajo del seleccionador para crear un equipo competitivo y tener la posibilidad de levantar el título más prestigioso del planeta.

Y uno de los que tiene más presión es el seleccionador de Brasil. Carlo Ancelotti asumió el cargo el pasado mes de mayo con el objetivo de intentar conseguir la sexta estrella para la 'Canarinha', y ha puesto el listón alto para estar en la lista de convocados.

En una entrevista a TV Record, el exentrenador del Real Madrid habló sobre la posibilidad de que Neymar, o incluso Vinicius, no formaran parte de los elegidos si no están al más alto nivel.

“Hay muchos jugadores de gran calidad y necesito elegir a jugadores que estén al 100%. No es solo Neymar, podría ser Vinicius. Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100%, porque es un equipo con un nivel de competencia altísimo, sobre todo en ataque. En ataque, tenemos muchos jugadores muy buenos”, afirmó el italiano.

En el caso del futbolista del Santos, mermado por las lesiones y que no entra en una convocatoria desde octubre de 2023, Ancelotti aseguró que "tiene un talento enorme. Tuvo la mala suerte de lesionarse durante el tiempo que estuvimos juntos. No pudo prepararse para estar en buena forma física debido a las lesiones. Neymar está al mismo nivel que los demás, teniendo en cuenta que ya ha demostrado un talento extraordinario".