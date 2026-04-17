Ancelotti: "El Atlético de Madrid es el equipo menos español de LaLiga"

Carlo Ancelotti volvió a dejar titulares en una entrevista concedida a 'Il Giornale', en la que analizó el momento actual del fútbol europeo y las diferencias entre las grandes ligas. El técnico italiano, con experiencia en los principales campeonatos del continente, puso el foco en el estilo de juego de cada país… y dejó una frase llamativa sobre LaLiga: "El Atlético de Madrid es el equipo menos español de La Liga, pero Diego Simeone ha sabido adaptarse y su nivel técnico ha mejorado. Griezmann y Julián Álvarez son clave en este cambio, sin olvidar a los jóvenes del Barcelona y a Lamine Yamal".

El contexto de sus declaraciones llega tras unos cuartos de final de la Champions League que, según el propio Ancelotti, han sido espectaculares pero también reveladores. "He visto partidos con muchos goles; Atlético de Madrid-Barcelona y Bayern-Real Madrid ofrecieron momentos emocionantes para los aficionados. Pero demasiados goles también significan demasiados errores, tanto de porteros como de defensas. El llamado juego de alta presión, marcaje individual, implica riesgos constantes, por lo que el resultado puede cambiar de un momento a otro", explicó.

Ancelotti, que ha conquistado Alemania con el Bayern Múnich, Francia con el PSG, Inglaterra con el Arsenal y España con el Atlético de Madrid, también comparó los distintos estilos de juego en Europa. Sobre la Bundesliga destacó que "En Alemania, predomina el aspecto físico y atlético, al que se suma una excelente organización del sistema, respaldada por la tradición histórica de la selección nacional".

En el caso de la Premier League, puso el acento en el entorno: "El entorno futbolístico, la atmósfera que acompaña al fenómeno del fútbol, la selección nacional aún conserva una importancia única. Los clubes se han transformado en tácticas y técnicas, y luego simplemente se juega, sin demasiadas palabras después de los partidos".

Sobre Francia, el técnico fue claro al definir su potencial: "Técnica, talento y fuerza física. Hay una escuela francesa que ha reunido a los mejores jugadores, repartidos por varios clubes europeos, pero que, juntos, forman una selección nacional que hoy es la mejor del mundo".

Uno de los puntos más críticos de su análisis fue el estado del fútbol italiano. Ancelotti señaló directamente el problema: "La diferencia fundamental radica en el ritmo, no solo en el ritmo competitivo de la carrera, sino también en el ritmo mental, el ritmo de participación continua, la intensidad que no es un concepto vacío y que no puede utilizarse únicamente en ciertas fases del partido. El fútbol italiano ha perdido precisamente esto". Y añadió: "Hemos perdido nuestra solidez defensiva. Ya nos falta talento en otras zonas del campo, pero el control excesivo del aspecto táctico ha distorsionado nuestras características, aquellas sobre las que siempre hemos construido nuestra historia".

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Así, en un momento en el que Alemania, Francia, Inglaterra y España están representadas en las semifinales de la Champions, el técnico italiano traza un mapa claro del fútbol europeo actual: ligas en crecimiento, estilos diferenciados y una Italia que, a su juicio, pierde terreno frente al resto de potencias del continente.