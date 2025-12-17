Anant Ambani, el millonario indio de 30 años que acogió a Messi en su safari particular: un león llamado Lionel y un reloj exclusivo

Anécdotas curiosas que nos deja el fútbol. La visita de Leo Messi a la India dio para mucho y, como colofón final, acudió a Vantara, el centro de rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre fundado por Anant Ambani, hijo menor del mayor magnate de la India. El '10', acompañado por sus compañeros y amigos de Inter Miami Luis Suárez y Rodrigo De Paul, participó en rituales tradicionales, recorrió instalaciones dedicadas al bienestar animal e interactuó con los fundadores y equipos del centro, además de protagonizar imágenes que se viralizaron en un abrir y cerrar de ojos.

La experiencia en Vantara le dio a Messi y a su comitiva la oportunidad de adentrarse en un ecosistema de conservación que protege a grandes felinos, elefantes, herbívoros, reptiles y crías rescatadas de distintos puntos del planeta. El recorrido también contempló una visita al complejo de energía verde y a la refinería más grande del mundo, un espacio que impresionó al astro argentino, quien destacó la dimensión del proyecto y su enfoque sostenible.

En el Big Cat Care Centre, Leo interactuó con leones, leopardos y tigres que viven en entornos enriquecidos y naturalizados. En el centro de cuidado temporal, dedicado a animales jóvenes huérfanos y vulnerables, Anant Ambani y su mujer, Radhika Ambani, bautizaron a un cachorro de león con el nombre “Lionel”, en honor al visitante, como símbolo de esperanza y continuidad.

De Paul, Messi y Suárez, en Vantara / X

Uno de los instantes más emotivos tuvo lugar en el centro de elefantes, donde Messi conoció a Maniklal, una cría rescatada junto a su madre Prathima tras haber sido explotadas en trabajos forzados dentro de la industria maderera. Y es que el exfutbolista del FC Barcelona protagonizó un momento especial al jugar al fútbol con Maniklal.

“Lo que hace Vantara es verdaderamente hermoso: el trabajo por los animales, el cuidado que reciben, la manera en que son rescatados y protegidos. Es realmente impresionante. La pasamos muy bien, nos sentimos completamente cómodos durante toda la visita, y es una experiencia que se queda contigo. Seguramente volveremos a seguir inspirando y apoyando este trabajo tan significativo”, compartió Messi.

El astro argentino recibió como obsequio de Anant Ambani un reloj Richard Mille RM 003 V2 'Asia Edition', una pieza exclusiva valorada en 1,1 millones de dólares.

¿Quién es Anant Ambani?

Anant Ambani es el hijo menor de Muesk Ambani, empresario que está detrás de la mayor corporación privada de la India, Reliance Industries. Está involucrado en diversas actividades dentro de la empresa, especialmente en las áreas de energía, telecomunicaciones y retail. En 2024 contrajo matrimonio con Radhika Merchant, hija de Viren Merchant, un destacado empresario indio, en una de las bodas más costosas de la historia, con un presupuesto de más de 100 millones de euros.

La gran boda india del año: Anant Ambani, el hijo del magnate y su prometida Radhika Merchan / Reuters/ Francis Mascarenhas

Impulsó, asimismo, la creación de Vantara, centro de rescate, cuidado y rehabilitación de animales establecida por la Fundación Reliance, la rama filantrópica de Reliance Industries. Está ubicada dentro de un cinturón verde de 3500 acres en la aldea de Motikhavdi en el distrito de Jamnagar, Gujarat (India). El proyecto se lanzó oficialmente el 26 de febrero de 2024 y, un año más tarde, el 4 de marzo de 2025, fue inaugurado por el Primer Ministro de la India, Narendra Modi.

Polémica

La iniciativa fue objeto de una importante controversia pública, múltiples impugnaciones legales y críticas por ser un "proyecto vanidoso" debido a su falta de acceso público. También fue acusada de usar animales para entretenimiento privado durante festividades previas a bodas, intentar silenciar la cobertura mediática crítica y utilizar avisos legales falsos para intimidar a periodistas.

Leo Messi visitó al millonario indio Anant Ambani / X

El Tribunal Supremo de la India nombró un Equipo Especial de Investigación (EIE) en agosto de 2025 para examinar las acusaciones de adquisición ilegal de animales e irregularidades financieras. En septiembre de 2025, el Tribunal Supremo aceptó el informe confidencial del EIE, que exoneró a Vantara de cualquier infracción legal o ética.