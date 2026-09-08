Amrabat genera una crisis en la selección de Marruecos: "Con este entrenador no voy a continuar"

Sofyan Amrabat ha decidido apartarse de la selección de Marruecos mientras Mohamed Ouahbi siga ocupando el cargo de seleccionador. El centrocampista, que este verano fichó por el Ajax hasta 2028, comunicó este martes su decisión a través de sus redes sociales y dejó claro que, por el momento, no volverá a vestir la camiseta de los 'Leones del Atlas'.

“Con este entrenador, no continuaré. No puedo representar a la selección nacional bajo la gestión de este técnico. Por lo tanto, mientras permanezca en ese cargo, dejo la selección”, aseguró Amrabat, contundente en su mensaje.

El internacional marroquí, de 30 años, evitó, sin embargo, hacer públicos los motivos concretos que le han llevado a tomar esta decisión. “Por respeto al equipo nacional y a todas las personas a quienes concierne, prefiero reservarme los motivos que me llevan a tomar esta decisión”, explicó.

"Esta ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero no me siento capaz de continuar representando a la Selección Nacional bajo el actual equipo técnico", añadió.

Amrabat quiso dejar claro que su decisión no supone una retirada definitiva del fútbol internacional: "Quiero ser claro: no me estoy retirando del fútbol internacional y no estoy cerrando la puerta a representar a Marruecos otra vez (en el futuro)".

“Mi amor por Marruecos y por la selección nacional no cambiará. Seguiré siendo uno de los mayores fans de este equipo, apoyándoos con la misma pasión que siempre he mostrado en el campo”, señaló. "A mis compañeros, mis hermanos y todo el resto del staff, os deseo muchos éxitos".

El jugador acumula 78 internacionalidades con Marruecos y ha sido una de las piezas importantes del combinado durante la última década. Debutó con la selección hace 12 años y disputó los Mundiales de Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"Gracias a los fans de Marruecos por vuestro amor y apoyo", finalizó.

Precisamente, Amrabat fue uno de los protagonistas del histórico recorrido de Marruecos en Qatar, donde el combinado africano se convirtió en la primera selección de su continente en alcanzar las semifinales de un Mundial. En 2026, sin embargo, su protagonismo fue menor: participó en tres encuentros, aunque solo fue titular en uno, y también tuvo un papel secundario durante la Copa África disputada a comienzos de año.

Sofyan Amrabat saluda a Manuel Pellegrini tras el cambio durante el Betis-Panathinaikos de Europa League en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Marruecos cayó eliminado en los cuartos de final del Mundial 2026 ante Francia (2-0) y afrontará ahora el inicio de la fase de clasificación para la Copa África 2027 sin uno de sus centrocampistas más experimentados.

La decisión de Amrabat supone además un nuevo foco de tensión para Ouahbi, nombrado seleccionador en marzo para tomar el relevo de Walid Regragui.

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A nivel de clubes, Amrabat inició su carrera en Países Bajos, donde pasó por Utrecht y Feyenoord, antes de jugar en el Brujas, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United, Fenerbahçe y Betis. La pasada temporada militó en el conjunto verdiblanco como cedido por el Fenerbahçe y este verano regresó a Países Bajos para incorporarse al Ajax, con el que ha firmado hasta 2028.