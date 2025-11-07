Amorim, sobre el aficionado del United que prometió no cortarse el pelo: "Espero que sea pronto"

Frank Ilett se hizo viral en redes tras prometer que no se cortaría el pelo hasta que el Manchester United ganara cinco partidos seguidos. Una promesa que lleva cumpliendo más de un año, concretamente desde el 5 de octubre de 2024.

Frank acumula más de un millón de seguidores entre Instagram y TikTok, y hasta algunos jugadores del propio United han hecho referencia a su peculiar reto.

Últimamente, parecía que el protagonista de 'The United Strand' veía por fin la luz. Los 'red devils' encadenaron victorias ante Sunderland, Liverpool y Brighton, pero el empate por 2-2 frente al Nottingham Forest, volvió a reiniciar, por enésima vez, el 'current streak', ese contador que tantas veces ha vuelto a marcar cero. Esta ha sido la ocasión en que Frank ha estado más cerca de completar su objetivo.

En una entrevista con 'Men in Blazers', Rúben Amorim fue consultado sobre la situación. "No sé... se lo cortará algún día, no sé cuándo. Ganaremos el próximo partido y luego ya veremos. Por mí, espero que se lo corte lo antes posible".

Frank, que sube un vídeo diario documentando el crecimiento de su pelo, se ha convertido en una fuente de humor y optimismo dentro de la comunidad del United, que lleva años atravesando una crisis deportiva. Su reto, y su melena, se han convertido en un símbolo de resistencia y fe en estos tiempos difíciles para el club.