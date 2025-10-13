Vinícius Jr., la apuesta de Ancelotti para ser el '9' de Brasil

El '9' de la Canarinha para Carlo Ancelotti es... Vinícius Júnior. Es este el rol que le ha reservado a su pupilo preferido en el amistoso Japón-Brasil, que se disputa este martes (a las 12:30 CET) en Tokio.

El viernes, en la manita a Corea del Sur (0-5), donde destacaron los sendos dobletes de Rodrygo y Estevão, estrella emergente del Chelsea, Vini ya jugó en punta de ataque durante muchos minutos, intercambiándose la posición con Rodrygo. No fue algo novedoso, porque, en junio, en la primera convocatoria de Ancelotti, el extremo carioca del Madrid también hizo de '9' en el triunfo contra Paraguay (1-0), que se decidió con un gol suyo, en São Paulo, de clasificación para el Mundial 2026.

Vinícius tiene plena sintonía con el italiano, que, según él, es "el entrenador que más confianza me dio". A falta de un goleador a la altura de la historia de la Seleção, Carletto considera que el recurso táctico más adecuado es acercar al carioca al área pequeña, dándole absoluta movilidad.

Prueba de la importancia que tiene el delantero para su seleccionador es el hecho que será uno de los tres únicos remanentes del partido en Seúl, al lado del doble pivote que conforman Casemiro, que es el 'jefe' del medio del campo al margen del rendimiento que pueda ofrecer en el Manchester United, y Bruno Guimarães.

Ante un adversario más expresivo y competitivo que los coreanos, Ancelotti aparca lo del cuarteto ofensivo y completará el medio del campo con Lucas Paquetá como '10'. Esta es una posición que, en teoría, está siendo reservada para Raphinha, pero el delantero del Barça, a quien Carletto exprimió en la fecha FIFA de septiembre, es baja por culpa de una lesión muscular que se produjo en Oviedo. El viernes quien jugó en este rol fue Matheus Cunha (Manchester United).

En el trío ofensivo entrarán el exbético Luiz Henrique, que triunfó en 2024 en el Botafogo y ahora está en el Zenit, en el extremo derecho, en lugar de Estevão; y Gabriel Martinelli, que ha marcado goles decisivos en el arranque de esta temporada en el Arsenal, por la izquierda, intercambiando la posición con Vinícius, como hizo Rodrygo ante Corea.

Brasil presentará una formación inédita atrás. El corinthiano Hugo Souza estará bajo palos (donde Brasil tiene la baja en esta fecha FIFA de Alisson y Ederson); Paulo Henrique (Vasco da Gama), llamado a última hora por las ausencias por lesión de Wesley y el 'avión' Vanderson, será el lateral derecho; la dupla de centrales la formarán Fabrício Bruno (Cruzeiro) y Beraldo (PSG); con Carlos Augusto (suplente en el Inter de Milán) por la izquierda.

"Creo que los jugadores que están aquí, para estar motivados, deben pensar que pueden jugar. Un poco de competencia es bueno para mantener esa motivación. Pienso que, en este momento, rotar para ver cómo funcionan en diferentes sistemas es una buena solución. Estoy convencido de que el equipo no puede jugar de una sola manera; tiene que adaptarse a distintos sistemas. Tenemos la calidad individual para lograrlo", ha expuesto Ancelotti.