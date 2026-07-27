La última aventura de Chicharito: ficha por el Atlético Dallas

El Atlético Dallas, club de la USL Championship —considerada el segundo escalón del fútbol en Estados Unidos—, hizo oficial este lunes la incorporación de Javier 'Chicharito' Hernández, que estaba sin equipo desde que dejó al Guadalajara a finales de 2025.

El delantero, de 38 años, se compromete por dos temporadas, con opción a una tercera, según confirmó la entidad tejana en un comunicado. Su llegada tiene además un valor simbólico: es el primer fichaje en la historia de una franquicia recién creada que no debutará oficialmente hasta 2027 y que jugará como local en el Cotton Bowl, un recinto con capacidad para más de 91.000 espectadores.

"No vine solo a terminar mi carrera"

En su primera comparecencia como jugador del club, el mexicano dejó clara su ambición: "Creo que Dallas merece un club que refleje su pasión por el fútbol americano, su diversidad y su futuro. Quiero contribuir a crear una cultura ganadora, inspirar a los jóvenes jugadores de todo el norte de Texas y brindar a nuestros seguidores un equipo en el que puedan creer desde el principio. No vine aquí simplemente para terminar mi carrera. Vine para ayudar a construir el futuro del fútbol americano en Dallas".

Un viejo conocido de Estados Unidos

Máximo artillero en la historia de la selección mexicana, con 52 tantos, 'Chicharito' cerró su etapa en el Guadalajara el pasado diciembre y desde entonces no había encontrado acomodo; durante el último Mundial ejerció como comentarista deportivo. Su aterrizaje en Dallas no supone, con todo, su estreno en el país: entre 2020 y 2023 vistió la camiseta de Los Angeles Galaxy en la MLS.

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Con un pasado que incluye al Manchester United y al Real Madrid, entre otros, el ariete aporta galones a un proyecto —y a una competición— que aspira a plantar cara a la MLS a partir de 2028. Para lograrlo, la USL prepara una transformación estructural con una apuesta inédita en el deporte de élite estadounidense: un sistema de ascensos y descensos, sumado al impulso de nuevas franquicias.