La transformación de un gigante: River Plate expone su modelo de gestión en Madrid

El Club Atlético River Plate e IE University han presentado de forma oficial en Madrid el caso de estudio "Caso River: Del Infierno al Cielo". Este exhaustivo trabajo académico analiza a fondo la transformación institucional, deportiva y comercial de la entidad argentina entre los años 2013 y 2026, consolidando al club como un modelo de referencia y éxito de gestión a nivel global dentro de la industria del deporte.

Una alianza académica de prestigio internacional

El Aula Magna del campus de IE University en Madrid fue el escenario elegido para la puesta de largo de este informe. El documento, titulado "Caso River - Club Atlético River Plate (2013-2026): Del Infierno al Cielo. Transformación y crecimiento de un ícono del fútbol mundial", se integra directamente en el programa académico de una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, reconocida habitualmente en los rankings de Financial Times, QS o Bloomberg.

El acto de apertura institucional contó con la participación destacada de Wenceslao Bunge, Embajador de la República Argentina en el Reino de España. Durante su intervención, Bunge subrayó el valor estratégico de la cooperación institucional entre ambos países y ensalzó la figura de River Plate como un embajador cultural y deportivo fundamental para Argentina en el exterior. Junto a él, las máximas autoridades de IE University ejercieron de anfitriones ante un aforo completo.

Las claves del resurgimiento millonario

La conducción y el desglose del encuentro corrieron a cargo de Matías Patanian, Embajador Internacional y ex Vicepresidente del club, quien lideró el debate sobre las directrices que permitieron al club revertir la situación más compleja de su historia reciente.

"Estamos orgullosos de poder compartir nuestro modelo de gestión al Mundo", afirmó Matías Patanian durante la presentación.

El núcleo del estudio pormenoriza el trayecto de la entidad desde la crisis profunda hasta la vanguardia del fútbol moderno. El éxito de esta metamorfosis se sustenta, según el análisis, en pilares estratégicos muy claros: la profesionalización absoluta de las áreas ejecutivas, la implementación de una estrategia fan centric que prioriza al aficionado, el blindaje del modelo deportivo basado en el desarrollo de las categorías inferiores, la modernización de las infraestructuras, la expansión de la marca y una sólida vinculación institucional con la masa de socios.

Respaldado por la industria del deporte en Europa

El evento se ratificó como uno de los movimientos institucionales más potentes de River Plate en el continente europeo. El lanzamiento sumó el respaldo de figuras de peso internacional como David Trezeguet, Representante Institucional Internacional de la entidad bonaerense.

Noticias relacionadas

Al acto también acudieron altos cargos de organismos públicos y privados, directivos de los principales clubes y federaciones europeas, líderes de la industria del entretenimiento, además de la propia comunidad docente y estudiantil de IE University y un nutrido grupo de medios de comunicación internacionales.