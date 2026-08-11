Saúl, crisis y futuro incierto en el Flamengo

La aventura brasileña de Saúl Ñíguez se ha torcido y ha cogido unos derroteros imprevisibles. El ex del Atlético de Madrid fichó hace un año por el Flamengo, con quien acabaría ganando la Copa Libertadores y el Brasileirão. Fue su excompañero Filipe Luis, entonces en el banquillo rubronegro, quien le convenció para dar el salto a la otra orilla del Atlántico.

El juego técnico del mediocentro de Elche se encajaba a la perfección en el concepto futbolístico del técnico, que este temporada dirige al Mónaco. Saúl, que había jugado la temporada 2024-25 cedido en el Sevilla, aceptó de buen grado el reto de ir a jugar a una plaza histórica, en el club que es ahora mismo uno de los mejor estructurados de Sudamérica.

Todo se torció en cuestión de meses. Al internacional le diagnosticaron que padecía el síndrome de Haglund, que es una protuberancia ósea en la parte posterior del hueso del talón que causa irritación y dolor. Terminó la temporada y, en enero, se operó en Madrid del talón izquierdo por el doctor neerlandés Niek van Dijk, señalado como una referencia mundial en esta patología.

Saúl Ñíguez con Lucas Paquetá / flamengo

Todo es diferente sin Filipe Luís

Durante su recuperación, el presidente del Mengão, Luiz Eduardo Baptista, conocido popularmente como Bap, decidió prescindir de Filipe Luis, tras un inicio de temporada tibio en el que el rubronegro carioca perdió la Supercopa do Brasil ante el Corinthians de Memphis Depay y la Recopa Sudamericana, de forma sorprendente, ante Lanús. La renovación del técnico, que tiene a Jorge Mendes como agente, dejó heridas internas.

A las primeras de cambio, el dirigente carioca se tomó la venganza, sin importarle que el entrenador había ganado los principales títulos en su primera experiencia en el fútbol profesional, con la excepción del Mundial de Clubes FIFA y la Copa Intercontinental, en la que cayó en los penaltis contra el PSG de Luis Enrique.

Se cumplieron los plazos y, a mediados de abril, Saúl Ñíguez regresó a los terrenos de juego en un momento personal complicado. El portugués Leonardo Jardim ya era entonces el entrenador. Y su rol cambió por completo. Le costó coger el ritmo de competición, pero nunca ha contado para el extécnico del Cruzeiro.

No juega y a un paso de explotar

Ahora, vive en el ostracismo. No ha gozado ni de un solo minuto de juego tras el parón del Mundial. Ni las dudas del Flamengo, que ha empatado en casa contra el São Paulo (1-1) y ha dejado escapar puntos en su visita al Internacional, en Porto Alegre (1-1), han sido suficientes argumentos para que Jardim le diera una oportunidad en el centro del campo flamenguista.

El jugador se ha cansado. Y, según indica el periódico O Globo, pretende poner un punto final a su estancia en el Flamengo, lo que, a priori, no es tan sencillo.

Con 31 años, tiene contrato hasta diciembre de 2028 y sus emolumentos anuales rondan los 4 millones de euros. La dirección del rubronegro admite la dificultad de romper los vínculos con el jugador, que ahora mismo es la última opción de su entrenador entre los centrocampistas.

Saúl es el último de la fila entre los centrocampistas. Por delante de él están el chileno Erick Pulgar, a quien Filipe Luis tanteó para llevárselo al Flamengo, Jorginho, el canterano Evertton Araujo, Lucas Paquetá, que ya se ha recuperado de la lesión que se produjo en el Mundial, e incluso el uruguayo De La Cruz, que sufre problemas físicos crónicos que le impiden jugar con regularidad y que se planteó en las últimas semanas marcharse al Peñarol.

Mientras, el Flamengo vive una fase de turbulencias. Los fichajes fallidos de Thiago Almada, que se ha comprometido con River Plate, y de Luiz Henrique, con quien, además, se han roto las conversaciones tras las negociaciones con el Zenit, han enojado a la 'torcida', preocupada por el nivel de juego exhibido.

Y, en la madrugada del miércoles al jueves, los cariocas tienen un partido de máxima dificultad, en su visita al Cruzeiro, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.