El Santos no extraña a Neymar Jr.

El Santos pasó con nota el primer compromiso de los muchos que tendrá que afrontar a partir de ahora sin Neymar Jr. El argentino Juan Pablo Vojvoda por fin pudo sumar su primer triunfo desde que tomó las riendas del Peixe. Fue por 1-0 en el clásico contra el São Paulo FC en la Vila Belmiro, en partido de la 24ª jornada del Brasileirao 2025.

Hubo un gran alivio en el Peixe, que ya acumulaba cinco jornadas seguidas sin conocer la victoria. Decidió Guilherme, un futbolista muy cuestionado por la 'torcida' santista, pero que tiene registros ofensivos mucho mejores que Neymar Jr.: ha marcado 14 goles y ha dado 5 asistencias en 33 partidos en este 2025, frente a 6 tantos y 3 pases de gol en las 21 actuaciones del crack en su retorno a Brasil.

Es innegable que el Santos mejoró en todas sus líneas y en la concepción colectiva del juego, pero también lo es que se vio favorecido por la decisión de Hernán Crespo de alinear una formación plagada de suplentes. El técnico argentino tiene la mirada puesta en la Copa Libertadores, donde el jueves, jugando en casa en el estadio Morumbí, el Tricolor necesita remontar un 2-0 ante la LDU en los cuartos de final del torneo continental tras la debacle de la última semana en Quito.

El objetivo del Santos no es otro que confirmar la permanencia en una temporada muy complicada y llena de altibajos, en la que ya ha tenido tres entrenadores y en la que Neymar, que está lesionado por tercera vez, no ha conseguido marcar las diferencias como se esperaba.

Con este triunfo, el Peixe ha abierto un margen de cuatro puntos sobre la última plaza de descenso a la Serie B, por donde transitó la última temporada. Ha rentabilizado al máximo los tres puntos, subiendo dos posiciones y aprovechando que sus adversarios directos pincharon.

El Vitória, que es decimoséptimo y está en descenso, perdió en casa contra el Fluminense (0-1). El Vasco obtuvo un punto de oro en Maracaná en el clásico contra el Flamengo (1-1), pero perdió terreno con los santistas. Mientras, el Atlético Mineiro sigue sin ganar con Jorge Sampaoli en el banquillo y fue derrotado por el Botafogo (1-0), a pesar de jugar toda la segunda mitad con superioridad numérica por la expulsión del español Chris Ramos en el añadido del primer tiempo.

Neymar se rompió entrenando el jueves. Y, después de realizar los exámenes de imagen pertinentes, se confirmaron los peores presagios. Sufre una lesión en el recto femoral del cuádriceps, en la región frontal del muslo derecho. Aunque su club no se ha pronunciado oficialmente, las previsiones no son nada optimistas. Como mínimo estará un mes de baja, pero su ausencia de los terrenos de juego podría prolongarse hasta los dos meses. Un duro revés.

El '10', por tanto, no estará con Brasil en la fecha FIFA de octubre, cuando los de Carlo Ancelotti realizarán una gira por Asia. El viernes 10 se medirán a Corea del Sur en el Estadio Mundialista de Seúl, y el martes 14 disputarán un segundo amistoso, en esta ocasión contra Japón en el Tokyo Stadium. Su vuelta a la Seleçao se pospone un mes más y ya lleva dos años sin vestirse de 'verdeamarelo'.