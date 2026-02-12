Salida pactada y amigable de Jorge Sampaoli del Atlético Mineiro

Ni cese, ni despido, ni renuncia. Jorge Sampaoli ha dejado de ser entrenador del Atlético Mineiro en una decisión que se ha tomado de mutuo acuerdo este jueves.

Una reunión celebrada en un tono muy cordial ha acabado sellando el adiós del entrenador argentino, de 65 años. El motivo que ha acabado precipitando su salida pactada era evidente desde hacía tiempo. Desde hacía semanas se habían escenificado internamente las diferencias de criterio en cuanto a los refuerzos que el club tenía que acometer para mejorar las prestaciones de la plantilla y poder optar a firmar una campaña entre la élite local.

Todo aquello que le prometieron a Sampa no se ha acabado de materializar. Y el técnico, que siempre ha tenido el respaldo de la ‘torcida’, consideraba que los nombres propuestos sobre la mesa no se adecuaban a su estilo innegociable de juego, de presión asfixiante y mentalidad netamente ofensiva.

Aquí termina la segunda etapa de Sampaoli en el Atlético Mineiro, que arrancó en septiembre del año pasado para sustituir a Cuca. Su fichaje se produjo por la presión de la propia hinchada, que llegó a organizar manifestaciones frente a la sede social del club exigiendo su contratación. Firmó hasta diciembre de 2027, lo que, en la práctica, significaba terminar la primera temporada y completar dos enteras.

En esta segunda etapa ha dirigido 34 encuentros, con un balance de diez victorias, 16 empates y ocho derrotas. En 2025 logró la proeza de llevar al Galo hasta la final de la Copa Sudamericana, aunque el equipo de Belo Horizonte acabó como subcampeón tras caer en la tanda de penaltis frente a Lanús. En el último Brasileirão, el conjunto mineiro finalizó en una 11.ª plaza más que honrosa, lo que le dio derecho a participar de nuevo en el segundo torneo continental de clubes.

La campaña 2026 había empezado con un Galo titubeante, por debajo de las expectativas, consecuencia directa de la planificación de la dirección deportiva. Había obtenido solo dos victorias (una de ellas en el clásico contra el Cruzeiro del torneo regional) en diez encuentros oficiales entre el Campeonato Mineiro y el Brasileirao, que ya lleva tres jornadas.

El último partido que dirigió Sampaoli fue la madrugada del miércoles al jueves, cuando su equipo empató (3-3) en su feudo, la MRW Arena, ante el recién ascendido Remo, que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio, en un partido disputado bajo un aguacero y con un final de infarto. Anteriormente, en el Brasileirao, había arrancado un empate contra el Palmeiras, que es uno de los dos candidatos al título junto al Flamengo, y cayó como visitante ante el Red Bull Bragantino.

Si se suman sus dos ciclos en el banquillo del Atlético, Sampaoli cierra su etapa en Belo Horizonte con 79 partidos, 36 victorias, 25 empates y 18 derrotas. En su palmarés queda el Campeonato Mineiro conquistado en 2020.

El Galo ya se ha puesto manos a la obra para buscar un nuevo entrenador y ya ha filtrado el nombre de Renato Gaúcho, que dejó el Fluminense en el segundo semestre de 2025 tras haber hecho un espectacular Mundial de Clubes FIFA. Difícilmente el técnico aceptará dejar Río de Janeiro para coger las riendas de un equipo muy descompensado.