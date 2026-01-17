Romario se moja sobre la presencia de Neymar Jr. en el Mundial

El debate sobre la presencia de Neymar Jr. en el Mundial va cogiendo visos de convertirse en una cuestión nacional en Brasil a medida que se acerca la competición.

El primero en posicionarse en este 2026 sobre si el ‘10’ del Santos debe ser convocado o no por Carlo Ancelotti —algo que aún no ha ocurrido desde que el técnico italiano cogió el mando de la Seleção— ha sido ni más ni menos que Romario, el héroe del Tetra canarinho en Estados Unidos 94 y ahora senador por Río de Janeiro en Brasilia.

En un evento en la Cidade Maravilhosa, el exdelantero explicó que: "Neymar es un tipo al que tenemos que respetar; es un jugador que es una referencia indiscutible. Espero que vuelva lo antes posible, que vuelva a vestir la camiseta 10 de la Seleção y, con él, estoy seguro de que Brasil tendrá muchas más opciones. Incluso estando al 80 %, yo lo llevaría".

Esta postura difiere de la de Ancelotti, que ha reiterado que solo convocará a Ney si alcanza el cénit de su condición física.

Romario argumentó los motivos por los que apostaría por Ney y lo comparó con lo que ocurrió en la última Copa del Mundo conquistada por la Canarinha, la de 2002 en Corea y Japón. "Quedan seis meses para el Mundial y todo puede pasar. ¿Recordáis lo de Ronaldo? Tuvo un problema en la rodilla y acabó siendo el mejor del mundo y campeón", indicó.

Neymar sigue de baja y aún no ha debutado en 2026. Se ha perdido los dos primeros partidos del Santos en el Campeonato Paulista porque está en periodo de recuperación tras someterse en diciembre a una artroscopia en los meniscos de la rodilla izquierda. Se especula que el ‘craque’ pueda regresar la próxima semana en el clásico contra el Corinthians.

Romario cree que Raphinha debe jugar arriba con Brasil / Instagram

O Baixinho no se muestra demasiado optimista con relación a las opciones de título de la Canarinha en la Copa del Mundo. "Por la situación actual de Brasil, no es candidato. Tenemos este refuerzo de Ancelotti, que llegó y obtuvo buenos resultados al frente de la Seleção. Contamos con cinco o seis jugadores que están entre los cincuenta mejores del mundo. El problema es que no estamos logrando encajar todo eso", afirmó.

Romario, sin embargo, no arroja la toalla: "Yo, como brasileño, siempre tengo un pensamiento positivo. Creo que podemos mejorar de aquí al Mundial y hacer una buena competición. Brasil tiene peso, tamaño, carisma e historia, y eso también es muy importante en una Copa del Mundo. Brasil es Brasil. Fue, es y siempre será respetado por todos los rivales", expuso, y añadió: "cuando hablo con extranjeros, todos dicen lo mismo: aunque Brasil no esté en un gran momento técnico, lo colocan entre los cuatro favoritos".

O Baixinho tiene autoridad para hablar y sentar cátedra de su selección y, aún más, para opinar sobre quién tiene que ser el ‘9’ brasileño en el Mundial, una posición que está abierta. Su apuesta es la de un futbolista que está en el Brasileirao. "Si el Mundial fuera hoy, yo pondría a Kaio Jorge, del Cruzeiro. Lo veo mejor que a Pedro, del Flamengo, que ha bajado mucho y todavía no creo que esté preparado para asumir la responsabilidad de ser el 9 de la Seleção", declaró.