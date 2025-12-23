River Plate inicia la pretemporada con dos caras nuevas y una gestión orientada al futuro

El inicio de la pretemporada marca el primer tramo de una preparación extensa y planificada, que se prolongará durante más de un mes y combinará jornadas en Ezeiza, San Martín de los Andes y Uruguay.

Un proceso que encuentra al club con estabilidad institucional, continuidad deportiva y dos incorporaciones que refuerzan el centro del campo: Fausto Vera y Aníbal Moreno.

Proyecto deportivo y formativo

El regreso a la actividad se produce en un contexto sólido para el club de Núñez, que viene de confirmar en 2025 su liderazgo formativo a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con el último informe del CIES Football Observatory, River Plate se mantiene como la mejor cantera de Argentina, la número uno de América y una de las tres principales del mundo, junto a Benfica y FC Barcelona.

Un dato que refleja la coherencia de un proyecto que combina desarrollo de talento, competitividad y planificación.

Refuerzos para el mediocampo

La pretemporada comenzó con dos novedades relevantes en el plantel profesional. Fausto Vera, primer refuerzo confirmado para la próxima temporada, completó la revisión médica el viernes, firmó su contrato en las oficinas del Estadio Mâs Monumental y fue presentado oficialmente.

El mediocampista llega a préstamo por un año desde Atlético Mineiro, con opción de compra, y se incorporó de inmediato a los trabajos junto al resto del grupo.

A esta incorporación se suma el acuerdo alcanzado este sábado por Aníbal Moreno, quien regresará al fútbol argentino tras dos temporadas en Palmeiras.

Detalles de las incorporaciones

River y el club brasileño cerraron la transferencia por la totalidad del pase a cambio de 6 millones de euros, y el jugador firmará un contrato por cuatro temporadas.

En el “Verdao”, Moreno disputó 117 partidos oficiales, convirtió 4 goles y aportó 4 asistencias, siendo parte de uno de los equipos más competitivos del continente en los últimos años.

Datos clave de las incorporaciones

● Fausto Vera: préstamo por un año desde Atlético Mineiro, con opción de compra; ya integrado a la pretemporada.

● Aníbal Moreno: transferencia definitiva desde Palmeiras por 6 millones de euros; contrato por cuatro temporadas; 117 partidos oficiales en Brasil.

Planificación de la pretemporada

El cuerpo técnico diagramó una preparación prolongada y exigente, con cargas progresivas y múltiples escenarios de trabajo.

Tras el inicio en River Camp, el plantel continuará su puesta a punto en San Martín de los Andes y luego en Uruguay, con el objetivo de optimizar el rendimiento físico, profundizar conceptos tácticos y ensamblar a las nuevas incorporaciones.

Dentro de un grupo que combina experiencia y jóvenes surgidos del Semillero de Campeones.

Identidad y formación

Este enfoque responde a una identidad histórica del club, que prioriza los procesos sostenidos y la integración entre el fútbol formativo y el profesional.

En la última temporada, nueve futbolistas surgidos de las divisiones inferiores debutaron en la Primera División.

Confirmando la conexión directa entre la cantera y el máximo nivel.

Gestión institucional

El inicio de la pretemporada también refleja una nueva etapa en la gestión del club.

Bajo la presidencia de Stéfano Di Carlo, River Plate avanza en una modernización institucional que busca consolidar su crecimiento deportivo sin perder el equilibrio económico.

En ese marco, la dirigencia anunció cambios estructurales en la política contractual de los nuevos fichajes.

Modelo contractual y sostenibilidad

A partir de la próxima temporada, los contratos incorporarán un límite fijo en la parte salarial.

Componentes variables estrictamente vinculados al rendimiento individual, colectivo y a los resultados deportivos.

Esta decisión se enmarca en un modelo de gestión que apunta a la sostenibilidad, alineando objetivos deportivos con responsabilidad financiera y previsibilidad a largo plazo.

Continuidad y proyección

Con el regreso al trabajo, las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno y una conducción que apuesta por la planificación integral, River Plate inicia la pretemporada con señales claras de continuidad y ambición.

El club encara el nuevo ciclo apoyado en su identidad histórica, en un modelo formativo reconocido a nivel mundial y en una estructura institucional que lo mantiene como referencia del fútbol sudamericano.

Así, el Millonario vuelve a ponerse en marcha con una hoja de ruta definida: competir al máximo nivel, seguir formando talento y proyectar su ADN dentro y fuera del campo, fiel a una tradición que combina historia, presente y futuro.