River alcanza los 100 'sold out' consecutivos en la despedida de Gallardo

En el duelo ante Banfield, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura, el club alcanzó los 100 partidos consecutivos con entradas agotadas y despidió con una ovación a Marcelo Gallardo, quien cerró su segundo ciclo como entrenador con una victoria por 3-1.

Miles de seguidores colmaron el estadio para homenajear al técnico más laureado de la historia del club.

UN MONUMENTAL QUE NO DEJA DE CRECER

El resultado acompañó la emoción: triunfo ante Banfield y una despedida a la altura de un ciclo que marcó época.

Pero más allá del marcador, la cifra redonda de los 100 ‘sold out’ consecutivos volvió a evidenciar el momento social que atraviesa River.

El Mâs Monumental, con capacidad para 85.018 espectadores, es actualmente el estadio con mayor promedio de asistencia del planeta.

LIDERAZGO GLOBAL EN ASISTENCIA

Según el ranking internacional de 2025, River fue por tercer año consecutivo el club más convocante del mundo, con una media de 85.018 espectadores por partido, superando a Borussia Dortmund, Bayern Múnich o Real Madrid.

En este contexto, el club anunció recientemente la ampliación y el techado total del estadio, con la construcción de una nueva bandeja 360° que elevará la capacidad hasta 101.000 espectadores, convirtiéndolo en el segundo estadio de clubes más grande del mundo.

La obra, que tendrá una duración aproximada de 36 meses, permitirá además ampliar el número de localidades incluidas en la cuota social y reforzar el acceso de los socios.

UNA DESPEDIDA CON CIFRAS QUE REFLEJAN UN MODELO

La noche ante Banfield simbolizó mucho más que el cierre de una etapa deportiva.

Representó la consolidación de un modelo institucional que combina identidad, planificación e impacto global.

Claves del momento River Plate:

● 100 partidos consecutivos con entradas agotadas.

● Mayor promedio de asistencia del mundo en 2025 (85.018).

● Estadio en proceso de ampliación hasta 101.000 localidades.

● 352.712 socios, el club con más afiliados de Argentina.

● Tercer club del mundo en masa societaria, solo por detrás de Bayern Múnich y Benfica (400.000 cada uno).

EL PESO DE LA MASA SOCIETARIA

Según el Informe de Clubes 2025 de la Asociación del Fútbol Argentino, River lidera el ranking nacional de socios con 352.712 afiliados, confirmando su fortaleza estructural.

A nivel global, solo Bayern y Benfica superan esa cifra.