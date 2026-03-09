El regreso de Neymar Jr., en peligro: Ancelotti lo preconvoca, pero vuelve a lesionarse

Carlo Ancelotti contaba con Neymar Jr. para la fecha FIFA de marzo, donde Brasil realizará una minigira de amistosos por Estados Unidos: el día 26 se medirá a Francia, no se sabe si con Mbappé o no, en Boston, y el 31 en Orlando ante Croacia. Por ello, la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) filtró que el 'craque' estaba en la prelista de convocados.

Carletto y el coordinador técnico brasileño, Rodrigo Caetano, anunciaron que se desplazarían hasta Mirassol para ver este martes el encuentro de la quinta jornada del Brasileirão entre el equipo local, que fue la gran revelación de la última campaña y jugará este año la Copa Libertadores, y el Santos. El objetivo de su viaje no era otro que observar en directo la evolución de Neymar Jr.

Todo, sin embargo, se torció en cuestión de horas. La semana pasada, en la que el Santos no tenía ningún compromiso, Ney no participó en algunos entrenamientos de campo, según el discurso oficial, por precaución. Había optado por trabajar en el gimnasio, como el propio interesado mostró en las redes sociales.

Se reincorporó con el resto del grupo este fin de semana, pero este lunes no entró en la convocatoria. El Peixe insiste en que el '10' se quedará en Santos y no jugará para "evitar un desgaste muscular". El club asegura que reaparecerá el domingo y estará en la Vila Belmiro para jugar el clásico contra el Corinthians.

Algo más que molestias

Todo apunta a que lo de Neymar es una lesión encubierta, teniendo en cuenta que su última aparición fue la noche del 26 de febrero, cuando marcó dos golazos que dieron el primer triunfo liguero del Santos, que derrotó por 2-1 al Vasco da Gama. Desde aquel encuentro hasta la cita en Mirassol habrá un intervalo de 12 días.

Ancelotti no ha movido su agenda y estará en Mirassol en un encuentro donde no hay ningún otro seleccionable. La baja de Ney, sin embargo, puede aplazar, una vez más, su regreso a la selección brasileña, donde no actúa desde octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un Uruguay-Brasil en Montevideo.

Carletto insiste en que todos los internacionales tienen que estar en su ápice de forma para ser convocados. En este 2026, Ney solo ha jugado tres encuentros en los que suma 225 minutos de competición entre el Campeonato Paulista y el Brasileirão. Demasiado poco para quien venía de dos meses de baja tras la artroscopia en el menisco de la rodilla izquierda a la que se sometió en diciembre, cuando confirmó la permanencia liguera de su equipo.

El lunes el técnico italiano dará la lista para jugar contra Francia y Croacia. Ahora mismo, según la prensa brasileña, Neymar lo tiene muy crudo.

Las novedades de la prelista

La presencia de Ney está, pues, en jaque. Las novedades de Brasil en la última convocatoria antes de la lista definitiva para el Mundial 2026 pueden centrarse en el sector ofensivo.

De momento han sido preconvocados Endrick, a pesar de ser abucheado por la afición del Olympique de Lyon este último fin de semana, y Rayan, el ex del Vasco que estaba en la agenda del Barça y que en enero fichó por el Bournemouth.

Otro de los nombres que podría ser probado es el del '9' del Brentford, Igor Thiago, que lleva 18 goles esta temporada en la Premier League, siendo el segundo máximo goleador, solo superado por Haaland.

Noticias relacionadas

La ausencia de Rodrygo, que estará como mínimo diez meses de baja por la ruptura del ligamento anterior de la rodilla derecha, ha abierto nuevas posibilidades en el ataque brasileño. Todo apunta a que João Pedro, que está atravesando una excelente fase en el Chelsea, donde ya ha marcado 18 tantos, puede acabar siendo el '9' titular en la Copa del Mundo.