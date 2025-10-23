La postura del Santos sobre el futuro de Neymar Jr.

El Santos FC ha entrado en ebullición. El lunes sufrió un tropiezo inesperado en la Vila Belmiro contra el Vitória (0-1), que es el primer equipo en la zona de descenso a la Serie B del Brasileirao. Ahora, ambos conjuntos están empatados a 31 puntos, con el Peixe pendiente de disputar un partido.

La incertidumbre se ha apoderado del equipo dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, que el domingo afronta una complicada visita al feudo del Botafogo, vigente campeón y actualmente en la lucha por acceder a la Copa Libertadores 2026. Neymar Jr. sigue lesionado, sin previsión de regreso.

La dirección del Peixe ha salido a la palestra para inyectar optimismo a una torcida muy decepcionada por la trayectoria irregular del equipo. Hay una gran preocupación ante la posibilidad de perder la categoría el mismo año en que el Peixe volvió a la élite del fútbol brasileño.

"Con Vojvoda, el equipo está mejorando; estamos muy centrados en conquistar nuestro objetivo en esta recta final de temporada y seguro que nos recuperaremos de esta última derrota", ha asegurado el presidente, Marcelo Teixeira.

El dirigente solo contempla el escenario de la permanencia del Peixe para 2026 y, además, con la presencia de Neymar Jr. "Todavía no hemos tratado el tema de la renovación, pero es una prioridad para todos, porque su pensamiento está puesto en poder estar en el próximo Mundial", ha indicado.

Cuando el ‘10’ regresó al Santos a principios de febrero, se comprometió por cinco meses, hasta el 30 de junio. Como no logró jugar con asiduidad, acabó extendiendo su vínculo con el Peixe seis meses más, hasta finales de diciembre. Por eso, el debate sobre su continuidad está ahora mismo sobre la mesa.

"A no ser que ocurra algo diferente o anormal, si no sucede nada fuera de lo común, la posibilidad es que esa renovación se produzca", ha declarado Marcelo Teixeira.

Ni Neymar ni su padre se han posicionado públicamente sobre lo que piensan hacer de cara al mes de enero, cuando arranca una nueva temporada en Sudamérica.

Las puertas del mercado europeo están, por ahora, cerradas para Ney. Nadie quiere apostar por un futbolista que acumula tres lesiones musculares desde marzo, lo que le ha mantenido tres meses de baja.

Un escenario factible para Ney sería marcharse a la MLS, un destino que siempre ha llamado la atención del exblaugrana. El Inter Miami ya ha mostrado interés en contratar al brasileño y reunir el tridente con Leo Messi y Luis Suárez que brilló en el Barcelona.

La posibilidad de fichar a Neymar es real, porque el conjunto rosa cuenta con dos plazas de jugador designado libres para 2026, ya que Sergio Busquets y Jordi Alba, que las ocupan esta temporada, han decidido colgar las botas.

A pesar de la opción del Inter Miami, en el Santos están convencidos de que su ‘10’ no cambiará de aires a corto plazo y que seguirá con su plan de readaptación para disputar el próximo verano el último Mundial de su carrera.

Carlo Ancelotti ha sido muy claro: cuenta con el delantero, pero solo si está físicamente a un nivel de preparación óptimo, algo que no ha conseguido desde que, hace dos años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Su drama no tiene fin.