Philippe Coutinho despega y Neymar Jr. se apaga

Son historias paralelas de dos cracks, amigos, de la generación del 92, que se conocieron en las selecciones de base de Brasil y que, en su madurez, eligieron el mismo camino profesional. Con su carrera en caída, regresaron a su país, en un escenario conocido, el club donde cada uno se formó, con la única misión reencontrarse como jugadores y disfrutar con la pelota.

Un año después de su vuelta al Vasco da Gama, el fútbol de Philippe Coutinho ha florecido. El que fuera uno de los fichajes más caros de la historia del Barça ha alcanzado en los últimos partidos una regularidad que no se le veía desde hacía muchos años.

Enchufado, comprometido y con una evidente evolución física, el mediapunta carioca encanta de nuevo a los ‘torcedores’ vascaínos, que nunca lo abandonaron a pesar de su bajón y que siempre siguieron creyendo en él.

Una de las razones de su resurgimiento radica, sin duda, en el papel de su entrenador, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, un especialista obsesivo en recuperar futbolistas alicaídos.

Estos últimos días no son pocas las voces en la prensa carioca que ya piden que Carlo Ancelotti le dé una oportunidad en la selección brasileña a menos de un año para el Mundial 2026.

La progresión ascendente de ‘Cou’ contrasta con el drama que está viviendo Neymar Jr. (ambos tienen 33 años), a quien superó en agosto en el histórico 0-6 que el Vasco le aplicó al Santos en un partido del Brasileirao disputado en el estadio Morumbís, en Sao Paulo.

Ney está de baja desde hace diez días por culpa de una lesión de grado 2 en el recto femoral del muslo derecho, en la región del cuádriceps, que se produjo en un entrenamiento. Un nuevo mazazo que le impedirá regresar a la Seleçao, donde no actúa desde que se lesionó de gravedad en la rodilla en octubre de 2023.

Es el tercer percance físico de consideración que sufre desde que regresó en febrero al Peixe. Su convalecencia se extenderá, como mínimo, seis semanas. Se le espera para la recta final del Brasileirao con su equipo inmerso en la lucha por la permanencia.