Ni con Paquetá el Flamengo puede con el Corinthians de Depay, que es supercampeón

El Flamengo grandilocuente que acaba de mostrar todo su músculo financiero con el fichaje de Lucas Paquetá, la mayor contratación que jamás hubo en Sudamérica, afrontaba el 2026 con la intención de ganarlo todo. Pues, va a ser que no. A las primeras de cambio se le esfumó el primer título del curso: la Supercopa do Brasil, que sí había logrado el año anterior.

El Timao no está para carreras de fondo como el Brasileirao, que presume de ser la liga más igualada del planeta, pero sí para esfuerzos cortos y puntuales donde es capaz de batirse con quien sea en el contexto local. Ya había dado muestras de ello la temporada anterior, cuando alzó el Campeonato Paulista, superando al Palmeiras en la final, y la Copa do Brasil, donde firmó un torneo mayúsculo.

Por eso, el equipo de Memphis Depay afrontó la Supercopa do Brasil como si fuera una cita mayúscula, empezando por la masiva movilización de su ‘torcida’. Había conciencia colectiva de que este era el título más factible durante todo este 2026.

Toda esta catarsis se transmitió al terreno de juego. Con garra y corazón igualó la indiscutible mayor calidad del Flamengo, del que nadie duda que es el mejor equipo de todo el contexto sudamericano.

No solo de ganas vivió el equipo de Dorival Júnior. Tuvo el mérito de sacar el máximo provecho del balón parado, que es un elemento diferencial en las finales. De un córner nació el primer tanto del Timao, en la que sus dos centrales tocaron la pelota en el área contraria, con Gustavo Henrique asistiendo para que marcara Gabriel Paulista, repatriado tras un largo periplo en Europa en esta ventana de mercado para ser titular.

El 0-1 dio credibilidad a los paulistas, que desactivaron a un Flamengo plano y conformista. El primer tiempo terminó con polémica, con un choque entre Carrascal y Breno Bidon, muy protestado por todos los corinthianos. Después del descanso, antes de que se reiniciara la segunda manga, el árbitro fue alertado por el VAR y observó la imagen en la que se veía al colombiano propinando un codazo. No había dudas. Roja directa.

Al Mengao no le quedaba otra que tirar de épica. Tenía 45 minutos y, jugando con un hombre menos, para, como mínimo, forzar el empate y llevar la final a los penaltis, porque no había prórroga.

El rubronegro, a pesar de la inferioridad, mejoró. Se hizo dueño de la situación ante un Corinthians que sufrió un bajón físico y se defendió como pudo. Filipe Luís puso en acción a Lucas Paquetá.

A pesar del torrente de cambios del Flamengo, que cuenta con la plantilla más profunda del continente, el Timao se recompuso en la recta final.

El añadido fue de locos. Yuri Alberto pudo sentenciar enviando un balón al palo de la portería de Rossi y, acto seguido, Lucas Paquetá tuvo el empate en sus botas. Controló dentro del área pequeña, pero remató a las nubes. Allí estaban los penaltis.

Con el partido roto, hubo un segundo contragolpe donde esta vez sí que Yuri Alberto firmó el 0-2 para delirio de toda su ‘torcida’, absolutamente enloquecida.

El Flamengo se quedaba sin Supercopa y va directo al diván ya al inicio de temporada. Ha perdido tres partidos en ocho días: el clásico contra el Fluminense en Maracaná (2-1) del Campeonato Carioca; el debut del Brasileirao contra el São Paulo (2-1) y, ahora, el primer título del curso ante un gran y épico Timao.