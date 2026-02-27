El padre de Neymar Jr. no mueve ficha y el Santos encamina su venta a un inversor estadounidense

Desde que se materializó el regreso de Neymar Jr al Santos FC, en febrero del año pasado, siempre hubo el runrún de que la vuelta a casa del crack era el primer paso para que su padre acabara comprando la entidad paulista.

Durante estos últimos meses, la prensa brasileña ha ido especulando sobre el interés de Neymar Sénior de estructurar una oferta y, para ello, se habría asesorado financieramente y habría buscado otros inversores que lo acompañarán en esta aventura.

Paralelamente, se aseguraba que "o país do craque" estaba cogiendo cuotas de poder interno, que se concretó, por ejemplo, en la búsqueda de inversores para reformar el centro de entrenamiento. En realidad, se indicaba que Neymar padre actuaba como una especie de presidente en la sombra, antes de concretar una oferta para hacerse con el control de la entidad. Pues no. Esto no va a suceder.

Este viernes, el Santos FC ha informado, a través de un comunicado, que ha firmado un acuerdo con Saint Dominique Sports LLC, una plataforma de inversión global enfocada en el desarrollo a largo plazo de clubes con sede en Estados Unidos, que da exclusividad al grupo para presentar una oferta para comprar la entidad, cuando esta se constituya en Sociedad Anónima de Fútbol (SAF), lo que requiere un cambio de estatutos y un tortuoso proceso burocrático.

En la práctica, significa que el tradicional club paulista, que está ahogado en deudas, tiene un comprador en firme y que, si no hay imprevistos, la entidad será vendida en un futuro próximo.

De esta forma, el Santos se uniría a la ola de adquisiciones de clubes brasileños por parte de inversores extranjeros que ha ocurrido estas últimas temporadas y que se ha traducido en un aumento muy significativo del poder de compra en el Brasileirão.

La entente alcanzada entre las dos partes, fruto de negociaciones que empezaron en mayo de 2025, no es vinculante. A partir de ahora, el grupo inversor podrá realizar un análisis en profundidad de aspectos estratégicos, financieros y operativos del club.

El presidente santista, Marcelo Teixeira, permitirá, pues, que el grupo Saint Dominique lleve a cabo una auditoría durante algunos meses en el club para conocer su verdadera situación financiera y avanzar en la propuesta final. El plazo de ejecución de esta etapa se ha estipulado entre 60 y 90 días.

La propuesta de compra ue existe ahora mismo es de mil millones de reales brasileños (unos 165 millones de euros al cambio actual) como inversión y la asunción total de la deuda del club, estimada en otros 1.000 millones de reales. Saint Dominique se haría con el control del 80 % de las futuras acciones. Por lo tanto, el Santos podría ser vendido por unos 330 millones de euros.

Para que la transacción acabe siendo posible, el club y su posible comprador cuentan con el asesoramiento financiero de XP Investimentos, que es una plataforma brasileña de servicios financieros, y Rothschild & Co.

No habrá la figura del mecenas

Saint Dominique es un fondo privado de inversión sediado en Estados Unidos, cuyo capital proviene de la fortuna de la familia Santo Domingo.

Esta familia es propietaria del Grupo Valorem, que tiene una cuota de participación del 10 % en el equipo de la NFL Washington Commanders y, entre otras inversiones, controla en Colombia la TV Caracol.

En caso de concretarse la compra del Santos FC, su intención es mantenerse lejos del foco mediático y dejar la gestión del día a día de la entidad a profesionales con experiencia en el mercado.