Nuevo escándalo de Neymar Jr.: maratón de póker online mientras el Santos jugaba

Neymar Jr. sigue permanentemente instalado en el centro de la polémica por motivos deportivos y extracampo. En los últimos días se ha intensificado el debate en torno al futbolista del Santos FC, que, a sus 34 años y a menos de 100 días para el Mundial 2026, sigue mostrando una imagen muy alejada de lo que fue.

Carlo Ancelotti, que marca en cada comparecencia distancias con el '10', no lo indultó y lo dejó fuera de esta fecha FIFA, donde Brasil juega dos amistosos en Estados Unidos contra Francia y Croacia. El ex del Real Madrid no se anduvo con tapujos y dijo que si no se lo llevaba era porque el delantero no presentaba una condición física adecuada y le pasó toda la responsabilidad: si mejora, se lo llevará a la Copa del Mundo.

El 'craque' sintió el golpe y estalló. Llegó a asegurar, el mismo día de la convocatoria, que no debía demostrar nada a nadie. Mientras tanto, sus amigos, conocidos y saludados no paran de pedir a gritos que Carletto se lo lleve a la Copa del Mundo.

Ancelotti no se doble ante Neymar Jr. / CBF

Sin continuidad en el Santos

Neymar Jr. tenía la oportunidad de hablar sobre el terreno de juego... pero no lo hizo. No entró en la convocatoria del Santos FC en el partido que significaba el debut de Cuca en el banquillo tras el despido de Juan Pablo Vojvoda.

El domingo había un Cruzeiro - Santos FC, en Belo Horizonte, en el estadio del Mineirão, donde, por sorpresa, no apareció el 'craque', en medio de la tormenta desatada por la derrota el jueves en la Vila Belmiro contra el Internacional (1-2), en la que Ney, aunque marcó de penalti, tuvo una actuación muy apagada.

La explicación que dio su club fue que la ausencia se debía a un "control de carga", el mismo argumento que utilizaron para explicar por qué Ney no estuvo en Mirassol, en un partido al que se desplazó Carlo Ancelotti para verlo jugar en directo antes de dar la lista definitiva para esta fecha FIFA. Aquel día, el ex del Barça y el PSG no solo no fue a jugar, sino que no informó previamente a la CBF, lo que generó un gran malestar en los despachos de la Confederação. Aseguran que el cabreo de Carletto fue de época.

Ahora resulta que, mientras el Santos FC empataba ante el Cruzeiro (0-0) en un partido muy flojo, Neymar estaba inmerso en una maratón de póker por internet. Según informó Portal Leo Dias, especializado en noticias del corazón y cotilleos varios, el 'craque' participó en un torneo y, entre el viernes y el domingo, estuvo jugando, en su cómputo global, durante 16 horas. El medio asegura que, contabilizando las horas que estuvo jugando con sus familiares, alcanzó las 24 horas delante de la mesa virtual a lo largo de tres días. Y, claro, se montó el escándalo.

Se esperaba la reacción del propio Neymar Jr., que no tardó en producirse a través de su cuenta en Instagram. El 'craque', sin embargo, no desmintió lo que había sido publicado y celebró su desempeño con las cartas virtuales. "Estoy muy feliz con mi desempeño", aseguró en un tono algo desafiante.

Desde entonces, en Brasil el debate sobre los hábitos extracampo de Neymar Jr. se ha intensificado. Hasta sus más acérrimos defensores le piden que se centre en entrenar, en evolucionar físicamente para que Carletto lo pueda incluir en la lista para el Mundial 2026, que hará pública el 18 de mayo en Río de Janeiro.