Neymar Jr. lo consigue: reúne el trío blaugrana que quería en el Santos

Lo que Neymar Jr. sugiere en el Santos FC se acaba convirtiendo en realidad. El presidente, Marcelo Teixeira, que termina su mandato en diciembre, intenta agradar al 'craque' en todo lo que está a su alcance. Para ello, cuenta con la complicidad de Neymar pai y su entramado empresarial, que siempre ha gestionado los derechos de imagen del '10'.

En la recta final del mercado en Brasil, que bajó su telón este viernes, el Santos ha acabado concretando el fichaje bomba de Philippe Coutinho, que estaba sin club desde hacía medio año, cuando rescindió su vínculo con el Vasco da Gama para cuidar de su salud mental. Dedicó el último medio año a su familia y a viajar por medio mundo, como ha dejado constancia en sus redes sociales.

Coutinho dejó Vasco da Gama pen ferbrero ara priorizar su salud mental / @VascodaGama

Neymar Jr., que ya lo quiso a su lado cuando emprendió la aventura en el PSG, lo llamó. Son amigos desde hace casi dos décadas, cuando coincidieron, por primera vez, en la Seleção Sub-15, cuando ya eran vistos en las bases del Santos y Vasco da Gama como postulantes a ser, un día, futbolistas de extraclase.

A Coutinho le convenció lo de jugar con Ney por un corto período de tiempo. No quería grandes compromisos a sus 34 años. Ha firmado hasta diciembre, cuando baja el telón de la temporada en Sudamérica. Ahora solo falta por ver cuántos partidos logrará jugar la 'dupla', porque el '10' se lesionó muscularmente y, quizás, solo regrese a principios de noviembre.

Neymar está lesionado y no volverá a jugar hasta noviembre / EFE/ Guilherme Dionizio

Así pues, Philippe hará de Neymar durante su ausencia, desempeñando un rol táctico y de liderazgo parecido. Falta ver cómo estará de forma el exvascaíno tras su inactividad. El parón FIFA de final de mes será, sin duda, un gran aliado.

Artur Melo, el timonero del Peixe

Con Coutinho, Neymar Jr. ha completado su 'grupo de amigos'. En enero se reencontró con Gabigol, que mantiene una relación sentimental con su hermana. El delantero llegó cedido por todo 2026 del Cruzeiro, con quien firmó uno de los mayores contratos del fútbol brasileño. En una temporada de altos y bajos, tiene registros aceptables, con 19 goles y 9 asistencias en 40 partidos oficiales en todas las competiciones.

Fue Neymar Jr. quien reclutó hace unos días a Artur Melo para la causa. No llegó a coincidir con él en el Barça, pero sí en la Seleção, donde surgió una buena amistad. El centrocampista, de 30 años, se desvinculó de la Juventus en agosto. Aterriza como agente libre en el Peixe, también hasta diciembre.

En la temporada anterior jugó cedido en el Gremio, el club que lo reveló, donde demostró que es un jugador que marca las diferencias en el fútbol brasileño cuando físicamente está enchufado. El Tricolor gaúcho, que dirige el portugués Luis Castro, aún llora su ausencia, porque no ha logrado encontrar a alguien que lleve la manija y dicte el tempo del juego como él.

El trío 'barcelonista' del Santos ha tenido un gran impacto mediático. "Estoy feliz, así como la afición del Peixão", ha dicho Neymar Jr. en las redes sociales. Es el mentor de toda esta operación.

Neymar Jr. no está jugando con regularidad por culpa de las lesiones / Sebastiao Moreira

Ahora es al técnico Cuca a quien tiene que darle forma a un equipo que se ha reforzado muchísimo estos últimos días, donde también han llegado el lateral derecho Rodinei (34 años), que llega sin coste del Olympiakos y ha firmado hasta diciembre de 2027; el extremo izquierdo Everton Cebolinha (30 años), procedente del Flamengo y que jugará solo hasta diciembre, y el centrocampista Lima (30 años), que llega cedido del Fluminense y que estaba jugando en el América de México.

En las últimas jornadas, el Santos ha renacido en el Brasileirão, donde ha logrado abrir un hueco de siete puntos con la temible zona de descenso. Ahora, las ilusiones están puestas en la Copa Sudamericana, tras el 2-0 que, por sorpresa, le infligió al Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final. El próximo miércoles, en Belo Horizonte, en la Arena MRV, se disputará la vuelta.