Neymar Jr. regresa con susto mientras Ancelotti se divierte en el Sambódromo de Río

Neymar Jr. volvió a jugar 70 días después para alegría del Brasil futbolístico, que estaba muy pendiente de qué sensaciones transmitiría tras la artroscopia a la que fue sometido en su maltrecha rodilla izquierda en diciembre.

Era su primer partido de 2026. Se había perdido los diez primeros encuentros del curso de su equipo. El Santos, por fin, tuvo un encuentro para gustarse. Goleó sin piedad a un desahuciado Velo Clube (6-0), evitó una eliminación vergonzosa y selló el billete para los cuartos de final del Campeonato Paulista. Neymar actuó durante los segundos 45 minutos, regalando buenos momentos y mostrando que está clínicamente recuperado.

La actuación de Ney, sin embargo, pasó absolutamente desapercibida para Carlo Ancelotti, que es quien tiene que decidir si se lo lleva al Mundial o no. Mientras el '10' actuaba en la Vila Belmiro, el técnico italiano estaba disfrutando del Carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, donde se celebraba la primera noche del desfile de las escuelas de samba. Allí estuvo acompañado de Ronaldo, a quien había dirigido en su etapa en el Milan, y coincidió con otras grandes estrellas canarinhas.

La temeridad que casi lo empaña todo

Neymar tuvo una noche plácida, pero que estuvo, por poco, a punto de terminar en tragedia. En el minuto 77, con todo decidido porque había un 4-0 en el marcador, el crack sufrió una entrada a destiempo del central Islan, que fue deliberadamente a por él e impactó en su tobillo. Vio la tarjeta amarilla. El '10' se retorcía de dolor y se temió lo peor. Se recuperó y fue directo a encararse con su agresor. El cabreo del astro fue monumental. Ni él ni nadie entendió el porqué de tamaña agresividad y terminó el encuentro enzarzándose con el jugador del Velo Clube, que, en el añadido, le había dado un manotazo en la cara.

A pesar de todo, Neymar transmitió muy buenas sensaciones. Solo faltó el gol para redondear una actuación portentosa, en la que dio una asistencia, se mostró muy móvil y jugó con cierta intensidad. El contexto general también le ayudó.

El Santos jugaba muy presionado porque necesitaba el triunfo y una carambola de resultados para clasificarse entre los ocho primeros. Cuando Ney saltó al terreno de juego, el Peixe había liquidado la contienda marcando tres goles en los 23 primeros minutos. Además, en el minuto 57, el Velo Clube se quedó con diez por la expulsión con roja directa de Luiz Otavio.

El ambiente en la Vila Belmiro era ya festivo, con la 'torcida' predispuesta a disfrutar de su astro, sobre el cual se han depositado todas las esperanzas tras un inicio muy decepcionante de temporada, en el que el Santos aún no conoce la victoria tras las tres primeras jornadas del Brasileirao y llegaba a la jornada final de la primera fase del Paulistao fuera del top-8.

Ney respondió y logró cambiar el humor colectivo del Santos. El MVP del encuentro, sin embargo, fue Gabigol, que marcó dos goles y dio una asistencia. Se espera muchísimo de la dupla que tiene que conformar con el '10': ambos deben tirar del carro.

Ahora, Neymar puede disfrutar del Carnaval, que es otro de sus hábitats naturales. No hay partidos entre semana y el próximo compromiso es el fin de semana, cuando se medirá al Novorizontino en su feudo, en los cuartos de final, que se decidirán a partido único.