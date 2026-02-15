Neymar Jr. regresa como salvador del Santos y con la 'torcida' apretando a Ancelotti en el Carnaval

Y setenta días después, Neymar Jr. volverá a jugar con el Santos. Finalmente, dispondrá de los primeros minutos de la temporada 2026 coincidiendo, por casualidad, con el Carnaval, la fiesta popular por antonomasia en Brasil que lleva a millones de personas a las calles en todo el país.

En esta ocasión, ni Ney ni su Santos están para muchos festejos. El presente curso empezó un mes atrás y todas las luces de alarma están encendidas en la Vila Belmiro. El equipo de Juan Pablo Vojvoda no carbura y el técnico argentino, que sufre una gran presión interna, en función de lo que ocurra esta noche, podría incluso ser fulminado.

El Peixe solo ha sumado un punto en las primeras tres jornadas del Brasileirao y ocupa una de las cuatro plazas de descenso. Con la llegada de Gabigol, que cumple su tercera etapa en el club, nadie esperaba que el conjunto santista se viera abocado a la parte baja de la clasificación como ocurrió en 2025.

Y, en el Campeonato Paulista, este domingo los santistas dependen de una carambola para entrar entre los ocho primeros clasificados y poder disputar los cuartos de final. Para ello, necesitan superar al Velo Clube, uno de los peores equipos de la competición, que arranca la última jornada de la primera fase en posición de descenso, en la Vila Belmiro (a las 00.30 horas CET) y esperar a que los resultados le acompañen.

El Santos abraza el factor Neymar Jr., que ya fue clave en la recta final del último curso para librarse del descenso a la Serie B del Brasileirao, para levantar los ánimos y cambiar la dinámica negativa. Es una incógnita saber en qué estado de forma está el crack y cuántos minutos le concederán. En principio, todo apunta a que solo saltará al césped entrado el segundo tiempo.

La última actuación de Ney con la '10' del Peixe fue el 7 de diciembre, en la última jornada liguera. Después, pasó por una artroscopia en su maltrecha rodilla izquierda (la intervención tuvo lugar el día 22 de diciembre) y empezó los trabajos de recuperación junto con una pretemporada realizada a medida.

Ney regresa para salvar al Santos de un KO que sería sonrojante y para arrancar su contrarreloj particular para convencer a Carlo Ancelotti de que se lo lleve al Mundial.

El técnico italiano empieza a sentir en su propia piel la presión que ejerce un sector de la 'torcida', que abraza la idea de tener a Ney en el Mundial independientemente de su estado de forma.

Carletto ha estado en el Carnaval de Salvador cumpliendo una agenda particular con una marca cervecera con la que ha firmado un jugoso contrato de publicidad. Allí, el cantante Léo Santana le pidió la convocatoria del '10': "Ancelotti, coloca a Neymar en esta selección brasileña, por el amor de Dios, no puede perderse este Mundial", dijo en un tono bromista. Es el inicio de un pressing popular de una parte de la 'torcida' que, por una cuestión casi simbólica y sentimental, quiere a Neymar en la Copa del Mundo.

Durante este Carnaval, Ancelotti podrá seguir tomando el pulso de la opinión pública en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, donde completará su particular gira cultural-publicitaria.