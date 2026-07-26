Neymar Jr. reaparece con el Santos, firma un doblete, provoca... pero no evita un vergonzoso tropiezo ante el colista

Veinte días después de la derrota de Brasil ante Noruega (1-2), en los octavos de final del Mundial 2026, Neymar Jr. regresó con su club. En teoría, era el partido más asequible del Santos en este Brasileirão 2026, porque recibía, en el arranque de la segunda vuelta, en la Vila Belmiro al Chapecoense, colista de la competición, que solo ha sumado un triunfo. La cita, que tenía que ser festiva y en la que el '10' marcó un doblete, acabó convirtiéndose en un funeral: el Peixe pinchó y solo pudo sumar un punto (2-2), aunque puede darse por satisfecho.

El empate del conjunto de Cuca llegó en el minuto 89, gracias a un penalti inexistente sobre Caballero, que acabó transformando Neymar Jr. El tropiezo santista es mayúsculo, porque sigue merodeando la zona de descenso y, en esta reanudación del campeonato tras el Mundial, solo ha sumado uno de los seis puntos en juego, después de caer ante el Botafogo (2-1). La situación deportiva es desalentadora, ya no solo por los malos resultados, sino por la pobre imagen que transmite el equipo.

No basta solo con el '10'

Ni Neymar Jr. sirvió como revulsivo. Sus estadísticas fueron impecables y marcó las diferencias en dos acciones puntuales: primero, con un muy buen gol en el primer tiempo, en el que sacó un destello de su depuradísima técnica individual, y después transformando con seguridad el penalti, como ya había hecho también ante Noruega en el Mundial. Más allá de ello, siguió siendo ese jugador muy alejado de una versión aceptable para todo lo que ha representado en el mundo del fútbol.

Neymar Jr. celebra uno de sus dos goles contra la Chapecoense / @santosfc

Ya hace demasiado tiempo que Ney se ha convertido en un 'showman', más preocupado por enviar recados y pelearse con los contrarios ante cualquier tipo de lance. Esta vez, cuando abrió el marcador (min. 36) en una soporífera primera parte, lo celebró de una forma muy peculiar: simuló que jugaba al póquer. El motivo fue la lluvia de críticas que recibió a lo largo de la semana por haber participado en un torneo profesional en São Paulo, mientras su equipo se desplazaba a Venezuela para disputar el 'play-off' de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Universidad Central, eliminatoria que el Santos resolvió con un contundente 1-4.

Ya en el segundo tiempo, cuando el 'Chape' había dado la vuelta al marcador (1-2), Neymar se enzarzó varias veces con los adversarios, sin importarle lo más mínimo que estaba a una tarjeta de la suspensión. Y, como era previsible, la acabó viendo. Será baja el próximo fin de semana, cuando el Peixe recibirá en casa a un Athletico Paranaense lanzado, que va tercero en la clasificación.

Una vez más, Ney mostró que es capaz de ofrecer lo mejor y lo peor condensado en 90 minutos. La cuestión es que la delicada situación deportiva del Peixe, prolongación de las dificultades financieras que atraviesa la entidad, no es el escenario adecuado para este tipo de salidas de tono.

El empate ante el Chapecoense es un fiasco. Hasta la fecha, el conjunto catarinense había sido incapaz de marcar dos goles en ninguno de sus desplazamientos. Solo llevaba cuatro goles en todas sus salidas. El Santos se ha dejado cuatro puntos en sus enfrentamientos con el colista, que sumó su único triunfo liguero precisamente contra los paulistas.